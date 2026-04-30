Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє
Які свята відзначають віряни у травні 2026 року
У травні 2026 року церковний рік переходить у період післявеликодньої радості. Це час, коли віряни продовжують вітати одне одного словами «Христос Воскрес!», а богослужіння наповнені світлом і надією. Головною подією місяця стане Вознесіння Господнє, яке традиційно відзначається на 40-й день після Великодня.
Травень також багатий на дні пам'яті шанованих святих та важливі ікони Божої Матері. Крім того, оскільки Великдень у 2026 році випав на 12 квітня, у травні віряни вже не дотримуються тривалих постів, готуючись до літнього циклу свят.
Головні церковні свята у травні 2026 року
- 9 травня – Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця (літній Миколай);
- 11 травня – День пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських;
- 21 травня – Вознесіння Господнє. Одне з дванадцяти найбільших свят, що символізує завершення земного служіння Христа;
- 31 травня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця). Велике свято, що прославляє Триєдиного Бога та народження Церкви Христової.
Піст
У травні 2026 року багатоденних постів немає. Згідно з церковним статутом, віряни зазвичай дотримуються одноденних постів по середах та п'ятницях:
- 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 травня – традиційні пісні дні (обмеження вживання м’ясних та молочних страв).
- 21 травня – у день Вознесіння Господнього постів немає.
Поминальні дні
Оскільки головний день поминання – Радониця – у 2026 році припав на 21 квітня, у травні особливих загальноцерковних батьківських субот немає. Проте 9 травня традиційно звершується поминання воїнів та всіх, хто загинув у боротьбі за волю та незалежність України.
Перелік свят у церковному календарі на травень 2026 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 травня
|
святого пророка Єремії
|2 травня
|
святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського
|
3 травня
|
святого преподобного Теодосія Печерського
|4 травня
|
святої мучениці Пелагії
|5 травня
|святої мучениці Ірини
|
6 травня
|
святого Йова
|
7 травня
|
святого мученика Акакія
|
8 травня
|
Апостола і євангелиста Івана Богослова
святого преподобного Арсенія Великого
|
9 травня
|
перенесення мощей Миколая Чудотворця
святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора
|
10 травня
|
святого апостола Симона Зилота
|
11 травня
|
святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян
|
12 травня
|
святих Епіфанія і Германа
|
13 травня
|
святої мучениці Глікерії
|14 травня
|святого мученика Ісидора
|
15 травня
|
святого преподобного Пахомія Великого
|
16 травня
|
святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія
|17 травня
|святого апостола Андроніка та інших
|18 травня
|святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших
|19 травня
|святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського
|
20 травня
|
святого мученика Талалея
|21 травня
|
Вознесіння Господнє
святих рівноапостольних Костянтина і Олени
|
22 травня
|
святого мученика Василіска
|
23 травня
|
святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії
|24 травня
|святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського
|25 травня
|Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя
|26 травня
|святого апостола Карпа з 70
|
27 травня
|
святого священномученика Терапонта, єпископа
|28 травня
|святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського
|
29 травня
|
преподобної мучениці Теодосії
|
30 травня
|
святого преподобного Ісаакія Далматського
|
31 травня
|
Пресвятої Трійці, Зелені свята, П’ятидесятниця
святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея
