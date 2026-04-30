Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє

Церковний календар. Травень 2026 року
Які свята відзначають віряни у травні 2026 року

У травні 2026 року церковний рік переходить у період післявеликодньої радості. Це час, коли віряни продовжують вітати одне одного словами «Христос Воскрес!», а богослужіння наповнені світлом і надією. Головною подією місяця стане Вознесіння Господнє, яке традиційно відзначається на 40-й день після Великодня.

Травень також багатий на дні пам'яті шанованих святих та важливі ікони Божої Матері. Крім того, оскільки Великдень у 2026 році випав на 12 квітня, у травні віряни вже не дотримуються тривалих постів, готуючись до літнього циклу свят.

«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік ключових духовних подій у травні 2026 року.

Головні церковні свята у травні 2026 року

Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє фото 1
  • 9 травня – Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця (літній Миколай);
  • 11 травня – День пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських;
  • 21 травня – Вознесіння Господнє. Одне з дванадцяти найбільших свят, що символізує завершення земного служіння Христа;
  • 31 травня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця). Велике свято, що прославляє Триєдиного Бога та народження Церкви Христової.

Піст

У травні 2026 року багатоденних постів немає. Згідно з церковним статутом, віряни зазвичай дотримуються одноденних постів по середах та п'ятницях:

  • 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 травня – традиційні пісні дні (обмеження вживання м’ясних та молочних страв).
  • 21 травня – у день Вознесіння Господнього постів немає.

Поминальні дні

Оскільки головний день поминання – Радониця – у 2026 році припав на 21 квітня, у травні особливих загальноцерковних батьківських субот немає. Проте 9 травня традиційно звершується поминання воїнів та всіх, хто загинув у боротьбі за волю та незалежність України.

Перелік свят у церковному календарі на травень 2026 року:

Дата

Православне свято

1 травня

святого пророка Єремії
2 травня

святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського

3 травня

святого преподобного Теодосія Печерського
4 травня

святої мучениці Пелагії
5 травня святої мучениці Ірини

6 травня

святого Йова

7 травня

святого мученика Акакія

8 травня

Апостола і євангелиста Івана Богослова

святого преподобного Арсенія Великого

9 травня

перенесення мощей Миколая Чудотворця

святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора

10 травня

святого апостола Симона Зилота

11 травня

святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян

12 травня

святих Епіфанія і Германа

13 травня

святої мучениці Глікерії
14 травня святого мученика Ісидора

15 травня

святого преподобного Пахомія Великого

16 травня

святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія
17 травня святого апостола Андроніка та інших
18 травня святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших
19 травня святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського

20 травня

святого мученика Талалея
21 травня

Вознесіння Господнє

святих рівноапостольних Костянтина і Олени

22 травня

святого мученика Василіска

23 травня

святого преподобного ісповідника Михаїла; святої преподобної Євфросинії
24 травня святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського
25 травня Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя
26 травня святого апостола Карпа з 70

27 травня

святого священномученика Терапонта, єпископа
28 травня святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського

29 травня

преподобної мучениці Теодосії

30 травня

святого преподобного Ісаакія Далматського

31 травня

Пресвятої Трійці, Зелені свята, П’ятидесятниця

святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея

