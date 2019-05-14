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    Будемо і надалі боротися за Українську незалежну церкву - Філарет

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    Будемо і надалі боротися за Українську незалежну церкву - Філарет
    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Разом з Патріархом Філаретом у служінні брали участь лише чотири єпископи з понад 60 запрошених

    Будемо і надалі боротися за Українську незалежну церкву. Про це заявив Патріарх Філарет, завершуючи літургію на честь Макарія, що відбувається у Володимирському соборі у Києві, передає кореспондент «Главкома».

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    «Будемо і далі боротися за Українську незалежну церкву, як від Москви, так і від Константинополя», - сказав Філарет під час літургії, яка щойно завершилася.

    Патріарх Філарет. Фото: Михайло Глуховський, Главком
    Патріарх Філарет. Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Разом із ним у служінні брали участь лише чотири єпископи з понад 60 запрошених: архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан.

    Патріарх Філарет. Фото: Михайло Глуховський, Главком
    Патріарх Філарет після літургії. Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Після літургії Патріарх Філарет відмовився від коментарів журналістам. А протоієрей Олександр Шмуригін проанонсував велику прес-конференцію на завтра, 15 травня.

    Раніше повідомлялося, що Патріарх Філарет запросив предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія 14 травня разом вшанувати пам'ять священномученика Макарія.

    У ПЦУ заявили, що Епіфаній 14 травня буде з візитом у Маріуполі, і тому не зможе прибути на запрошення Філарета у Володимирський собор.

    Також Митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України Михаїл відмовив почесному патріарху Філарету приїхати до Києва 14 травня на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія. 

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