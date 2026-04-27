Головна Новини
search button user button menu button

«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Суперники не змогли виявити сильнішого
фото: УПЛ

Віцечемпіон України залишається в боротьбі за збереження прописки

Кам'янець-подільський «Епіцентр» розійшовся миром із «Олександрію» (1:1) у рамках 25-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Довго команди не запрягали. «Жовто-чорні» забили вже на 2-й хвилині, коли Ндіага зіграв у стінку з Булецою і відправив м'яч у дальній кут. Утім, гол скасували після перегляду відеоповтору.

Подоляни на цей епізод відреагували серією моментів. Долгий витягнув із-під поперечини удар Сіфуентеса та взяв постріл Рохаса після сольного проходу. Ще дві нагоди змарнував Сидун. «Олександрія» перед екватором тайму організувала новий момент – Боль змусив попрацювати кіпера після стандарту.

Зрештою, на 33-й хвилині рахунок відкрив «Епіцентр». Підопічні Сергія Нагорняка розіграли зразкову контратаку. Рохас утік правим флангом, увійшов у штрафний майданчик і пробив повз Долгого в дальній кут.

Після пропущеного м'яча «Олександрія» спробувала перехопити ініціативу. Та нагоди зрівняти рахунок «жовто-чорні» організували в середині другого тайму. Дальній удар хавбека Ващенка парирував Білик, а от оборонець Огарков головою пробив над воротами з кількох метрів.

У фінальні хвилини команда Володимира Шарана додала в активності. Серія атак «Олександрії» таки дала результат. Туаті подав кутовий з правого флангу в центр штрафного, звідки Кампуш головою спрямував м'яч у сітку – 1:1 у підсумку.

Як наслідок, суперники залишилися на попередніх рубежах. «Епіцентр» іде над зоною вильоту та має в активі 25 очок. Тим часом «Олександрія» – передостання у турнірній таблиці УПЛ (13 пунктів). Відставання «жовто-чорних» від зони перехідних матчів скоротилося до семи балів.

До слова, житомирське «Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» з Києва та повернулося у трійку Прем'єр-ліги. Дубль у складі команди Руслана Ротаня оформив центрбек Сарапій. Крапку в поєдинку поставив вінгер Гуцуляк.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» упевнено переграв Кудрівку на виїзді. Голами в лавах «гірників» відзначилися вінгер Невертон і Феррейра та хавбек Бондаренко. Гранд закріпився в лідерах УПЛ.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія УПЛ ФК «Епіцентр» (Дунаївці)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua