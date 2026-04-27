«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі

Віцечемпіон України залишається в боротьбі за збереження прописки

Кам'янець-подільський «Епіцентр» розійшовся миром із «Олександрію» (1:1) у рамках 25-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Довго команди не запрягали. «Жовто-чорні» забили вже на 2-й хвилині, коли Ндіага зіграв у стінку з Булецою і відправив м'яч у дальній кут. Утім, гол скасували після перегляду відеоповтору.

Подоляни на цей епізод відреагували серією моментів. Долгий витягнув із-під поперечини удар Сіфуентеса та взяв постріл Рохаса після сольного проходу. Ще дві нагоди змарнував Сидун. «Олександрія» перед екватором тайму організувала новий момент – Боль змусив попрацювати кіпера після стандарту.

Зрештою, на 33-й хвилині рахунок відкрив «Епіцентр». Підопічні Сергія Нагорняка розіграли зразкову контратаку. Рохас утік правим флангом, увійшов у штрафний майданчик і пробив повз Долгого в дальній кут.

Після пропущеного м'яча «Олександрія» спробувала перехопити ініціативу. Та нагоди зрівняти рахунок «жовто-чорні» організували в середині другого тайму. Дальній удар хавбека Ващенка парирував Білик, а от оборонець Огарков головою пробив над воротами з кількох метрів.

У фінальні хвилини команда Володимира Шарана додала в активності. Серія атак «Олександрії» таки дала результат. Туаті подав кутовий з правого флангу в центр штрафного, звідки Кампуш головою спрямував м'яч у сітку – 1:1 у підсумку.

Як наслідок, суперники залишилися на попередніх рубежах. «Епіцентр» іде над зоною вильоту та має в активі 25 очок. Тим часом «Олександрія» – передостання у турнірній таблиці УПЛ (13 пунктів). Відставання «жовто-чорних» від зони перехідних матчів скоротилося до семи балів.

До слова, житомирське «Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» з Києва та повернулося у трійку Прем'єр-ліги. Дубль у складі команди Руслана Ротаня оформив центрбек Сарапій. Крапку в поєдинку поставив вінгер Гуцуляк.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» упевнено переграв Кудрівку на виїзді. Голами в лавах «гірників» відзначилися вінгер Невертон і Феррейра та хавбек Бондаренко. Гранд закріпився в лідерах УПЛ.