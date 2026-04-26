«Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» і повернуло собі третє місце в Прем'єр-лізі

glavcom.ua
Святослав Василик
Дубль у житомирян в активі Едуарда Сарапія

Житомирське «Полісся» на своєму полі обіграло «Оболонь» (3:1) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Господарі мали помітну перевагу у перші 20 хвилин гри. Результатом цього став ефектний гол Сарапія після розіграшу штрафного. Невдовзі «Полісся» мало подвоювати перевагу, але Гуцуляк метрів з десяти не зміг переграти голкіпера гостей Марченка.

Другий тайм виявився куди багатшим на події. Все почалося з того, що господарі несподівано опинились у меншості – Краснічі за декілька хвилин отримав дві жовті і залишив поле. «Оболонь» у чисельній перевазі намагалась загострювати, але пропустила вдруге. Знову забив Сарапій, якого захист гостей «забув» на дальній стійці після виконання кутового і той з метру забив у порожні ворота.

Кияни засмутилися і згодом отримали пенальті у свої ворота за гру рукою Черненка. З позначки пробивав Гуцуляк – Марченко вгадав напрямок м'яча, відбив його у стійку, однак той все одно закотився у ворота.

На останніх хвилинах вже «Оболонь» заробила 11-метровий. Цього разу рукою у штрафному зіграв герой зустрічі Сарапій. З першого разу гол гостей з позначки не зарахували (хтось забіг у штрафний до удару). А от друга спроба Третякова вже була успішною. У підсумку – 3:1 перемога команди Ротаня.

«Полісся» набрало 49 очок і повернуло собі третє місце у турнірній таблиці УПЛ. «Оболонь» залишилась на 11-й позиції.  

Українська Прем'єр-ліга. 25-й тур.

«Полісся» – «Оболонь» – 3:1

  •  Гол: Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) – Третяков, 89 (пен.)

Нагадаємо, київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у найрезультативнішому матчі в історії чемпіонату України.

