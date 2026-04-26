ЛНЗ втретє поспіль не зміг перемогти в Прем'єр-лізі, зігравши внічию з «Металістом 1925»

Харківська команда перервала переможну серію в УПЛ

Черкаський ЛНЗ зіграв унічию з «Металістом 1925» (1:1) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

До перерви команди зіграли в обережний футбол і створили мінімум моментів. Спочатку незначна перевага була на боці гостей, але поступово ЛНЗ перебрав ініціативу і навіть мав дві нагоди вийти вперед. Після навісу з кутового пробивав Горін, втім м’яч пролетів вище воріт. А потім воротар харків’ян Варакута парирував удар впритул Дідика.

Другий тайм розпочався з моменту ЛНЗ – удар Ассінора у дальній кут потягнув Варакута. З часом тиск господарів все ж приніс результат – Ассінор навісив, а Рябов влучно пробив головою. За рахунку 1:0 Дідик мав закривати гру, але з вбивчої позиції завдав удару вище поперечини.

Відповідь команди Бартуловича не забарилася – пасом Крупського скористався Ітодо, який у два дотики розібрався з обороною ЛНЗ та переграв Паламарчука. Як не дивно, але ближчим до перемоги на останніх хвилинах був «Металіст 1925». Втім, усе завершилось нічиєю 1:1. Команда Пономарьова не може перемогти в УПЛ уже три матчі поспіль і фактично поховала інтригу в чемпіонських перегонах.

Українська Прем'єр-ліга. 25-й тур.

ЛНЗ – «Металіст 1925» – 1:1

Голи: Рябов, 55 – Ітодо, 69

ЛНЗ набрав 52 очки і залишився на другому місці у турнірній таблиці УПЛ. Відставання від «Шахтаря» – 5 пунктів. «Металіст 1925» перервав переможну серію з трьох матчів і йде п’ятим.

Нагадаємо, київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у найрезультативнішому матчі в історії чемпіонату України.