Ердоган дав старт будівництву каналу «Стамбул», що стане альтернативою Босфору

Проєкт у разі реалізації дасть змогу значно зменшити навантаження на протоку

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу дав старт будівництву каналу «Стамбул», який з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.

«Будівництво каналу «Стамбул» планується завершити через шість років. Вартість проєкту оцінюється приблизно в $15 млрд», – сказав Ердоган на церемонії закладки фундаменту першого моста через канал, – повідомляє aa.com.tr

Довжина каналу становитиме 45 км, мінімальна ширина – 245 м, глибина – близько 21 м. Ердоган зазначив, що новий канал дасть змогу забезпечити більшу безпеку Стамбула, оскільки через природну водну артерію між морями – протоку Босфор – щороку проходить дедалі більше суден, які «несуть потенційний ризик». «У разі, якщо будь-яке судно з вантажем, зокрема нафти, зазнає лиха в Босфорі, екології Туреччини буде завдано сильного удару», – пояснив президент.

За словами Ердогана, канал «Стамбул» найоптимальніша з усіх альтернатив, які стояли перед турецькою владою.

Як раніше повідомлялося, у Туреччині арештували 10 адміралів, які виступили проти будівництва каналу біля Босфору.

Підставою для порушення кримінальної справи проти ексадміралів став лист від імені 103 колишніх військових. У ньому адмірали висловили стурбованість у зв’язку з дискусією про можливості виходу Туреччини з конвенції Монтре про статус проток Босфор і Дарданелли. Прокуратура порахувала цю заяву такою, що порушує КК Туреччини і ставить в провину авторам заяви змову з метою підриву конституційного ладу і безпеки держави.

Турецькі чиновники кажуть, що одна з головних цілей каналу – захистити світову історичну спадщину, розташовану на берегах Босфору. Проєкт Ердогана, проте, викликає критику з різних боків. Проти виступають перш за все екологи, а також стамбульські міські активісти. Один з найбільш активних критиків проєкту – мер Стамбула Еркем Імамоглу, який вважається ймовірним опонентом Ердогана на президентських виборах 2023 року.



Найбільшу проблему плани Ердогана представляють саме для Росії, яка зараз захищена цим договором від масового входу в Чорне море, наприклад, американських кораблів. Втім, і країни НАТО, відносини з якими у Туреччині в останні роки були далеко не простими, можуть бути стривожені перспективою, що вона буде розпоряджатися стратегічно важливою водною артерією на власний розсуд.