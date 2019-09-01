Ердоган: Туреччина не відмовиться від НАТО



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган торкнувся питання можливого продажу Туреччині зенітно-ракетного комплексу Patriot

Турецька держава не має наміру відмовлятися ані від членства в НАТО, ані від своїх союзників.

Про це у суботу, 31 серпня 2019 року, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи у Стамбулі, передає Anadolu.

Глава держави також торкнувся теми стану справ у Сирії.

За його словами, Туреччина не може дозволити затягувати питання з зоною безпеки, яка буде створена на схід від Євфрату.

«Якщо наші війська не почнуть контролювати цей район протягом декількох тижнів, то Туреччина розробить свій план операції», – сказав Ердоган.

Тобто у тому випадку, коли протягом найближчих двох-трьох тижнів в районах Сирії на схід від Євфрату не буде створена зона безпеки за участю турецьких військових і з урахуванням інтересів Туреччини, то вся відповідальність за наслідки лежить на опонентів Анкари, зазначив глава турецької держави.

Він торкнувся і питання можливого продажу Туреччині зенітно-ракетного Patriot.

«Якщо питання продажу ЗРК Patriot перетвориться в інструмент тиску на Анкару, що не дозволить задовольнити наші потреби в сфері безпеки, то Туреччина, не вагаючись, віддасть перевагу іншим системам», – сказав Ердоган.

Глава держави торкнувся і теми літаків п’ятого покоління F-35.

«Літаки F-35 відмовляються передавати Туреччини. Ми, безумовно, не будемо сидіти склавши руки і чекати на рішення США», – додав Ердоган.

Як повідомлялося, Ердоган розповів Зеленському про свій візит до Росії.

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський під час офіційного візиту в Туреччину в Анкарі зустрівся із Ердоганом.

8 серпня у Стамбулі на Фанарі пройшла зустріч президента України зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також у Стамбулі відбувся українсько-турецький бізнес-форум за участю Зеленського.