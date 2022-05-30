Голова Європарламенту закликала надати Україні статус кандидата в ЄС

Голова Європарламенту Роберта Мецола, вважає, що статус кандидата в члени ЄС дасть Україні час для проведення реформ

В ЄС бояться, що Україна почне шукати підтримки за межами союзу

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні та надати їй статус кандидата в ЄС. Про це вона сказала під час виступу на екстреному саміті ЄС, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Те, чого ми досягли досі, вже безпрецедентно, ми трималися разом і відповіли (на кризу. – Ред.) єдністю, що здивувало навіть запеклих циніків», – сказала Мецола.

Вона наголосила на потужному відгуку громадян ЄС на труднощі українців та розуміння європейцями необхідності «платити за війну» на континенті.

«Досі громадська думка була з нами, – сказала вона. – Наші народи відкрили свої будинки та серця 6 мільйонам українців. Вони здебільшого погодилися з тим, що за війну доводиться платити, і вимагали рішучих дій».

При цьому глава Європарламенту висловила занепокоєння, що цей терпець громадян може увірватися і ситуація може змінитися під тиском російської пропаганди та високих цін. Тому ЄС має залишатися непохитним та лідирувати у довгостроковій допомозі Україні.

«Статус кандидата дасть Україні надію, відкриє їй двері для участі у різних програмах, дасть простір та час для проведення реформ», – заявила Мецола, пославшись на досвід реальної трансформації таких країн, як Албанія і Північна Македонія.

«Що зараз потрібно Україні, то це надія та перспектива, інакше ми змусимо Київ шукати (підтримки. – Ред.) в іншому місці», – попередила Мецола.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву під час засідання Європейської ради.