Ердоган зустрінеться з Путіним в Ірані

У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним 18-19 липня в Ірані

Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18-19 липня відвідає з візитом Іран, де зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомили в Управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, передає агентство «Анадолу».

Візит Ердогана відбудеться на запрошення президента Ірану Ебрахіма Раісі.

У Тегерані Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.

На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії.

Нагадаємо, 13 липня представники України, ООН, РФ та Туреччини у ході переговорів у Стамбулі домовилися про розблокування трьох українських портів для експорту зерна. Судна проходитимуть перевірку ВМС Туреччини. Говорити про неминучість підписання домовленостей зарано, адже Путін все ще не дав «зеленого світла» своїй делегації.