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  3. Військові вдарили в глибокий тил Луганщини, – Гайдай
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    Новини

    Військові вдарили в глибокий тил Луганщини, – Гайдай

    Військові нанесли серйозний удар в глибокий тил Луганщини - Військові вдарили в глибокий тил Луганщини, – Гайдай
    Військові нанесли серйозний удар в глибокий тил Луганщини
    фото з відкритих джерел

    Окупанти втратили кілька складів та командний центр

    Окупанти втратили кілька складів та командний центр. ЗСУ вдарили в глибокий тил Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Більше тижня тому Шойгу доповів про повне захоплення Луганської області, але на невеличкій території області ЗСУ й до сьогодні завдають втрат росіянам», – сказав голова ОВА.

    За його словами, виїхати з окупованих міст та сіл можливо або через Росію, або через один із населених пунктів Харківської області.

    «Ті, хто хотів отримати «руський мир», із радістю стоять в величезних чергах за хлібом, живуть без світла, води та газу», – продовжив голова області.

    За словами Гайдая, запустити «Азот» росіяни не в змозі. Вони запрошують робітників для «відновлення» виробництва, які потім отримають повістки.

    Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти теракт ЗСУ війна мер військові Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Військові вдарили в глибокий тил Луганщини, – Гайдай