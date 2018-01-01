Естонія не дозволила РФ відкрити додаткові дільниці на виборах президента

Посольство РФ може проводити вибори тільки в Таллінні, Тарту і Нарві

МЗС Естонії відмовило посольству Росії у проханні дозволити на час виборів президента РФ відкрити додаткові виборчі дільниці. Цю інформацію службі новин «Радіо 4» підтвердила прес-секретар зовнішньополітичного відомства Сандра Камілова, інформує ERR. «Представництва інших країн, які ведуть свою діяльність в Естонії, мають право



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На виборах в Держдуму РФ в Естонії для 85 тисяч російських громадян було відкрито дев'ять виборчих дільниць

Посольство РФ може проводити вибори тільки в Таллінні, Тарту і Нарві

МЗС Естонії відмовило посольству Росії у проханні дозволити на час виборів президента РФ відкрити додаткові виборчі дільниці.

Цю інформацію службі новин «Радіо 4» підтвердила прес-секретар зовнішньополітичного відомства Сандра Камілова, інформує ERR.

«Представництва інших країн, які ведуть свою діяльність в Естонії, мають право проводити вибори тільки з дозволу МЗС Естонії. Проводити вони їх можуть тільки в своїх представництвах або консульствах. Виходячи з цього посольство РФ може проводити вибори тільки в Таллінні, Тарту і Нарві», - зазначила Камілова.

Раніше посол Російської Федерації в Естонії Олександр Петров повідомив, що посольство направило ноту Міністерству закордонних справ Естонії з проханням дозволити провести голосування в кількох естонських містах, де проживають громадяни Росії.

Посол зазначив, що інтерес до виборів досить великий, тому наявних приміщень посольства і консульств недостатньо.

На виборах в Держдуму РФ 18 вересня 2016 року в Естонії для 85 тисяч російських громадян було відкрито дев'ять виборчих дільниць, в тому числі чотири в Таллінні в приміщеннях посольства і консульства, чотири в приміщеннях генерального консульства РФ в Нарві, і ще одну у консульській канцелярії посольства РФ в Тарту.

В цілому у виборах в 2016 році в Естонії взяли участь більше 10 тисяч російських громадян.

Вибори президента РФ пройдуть 18 березня 2018 року.

21 грудня лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентівна пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах.

До слова, у четвер російський опозиціонер Олексій Навальний оскаржив у Верховному суді РФ відмову Центральної виборчої комісії допустити його до виборів президента 2018 року.

25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

26 грудня ЦВК РФ зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.

28 грудня Центрвиборчком Росії дозволив Володимиру Путіну почати виборчу кампанію та збір підписів.