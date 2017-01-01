Навальний оскаржив відмову зареєструвати його кандидатом в президенти РФ

Верховний суд РФ розгляне скаргу Навального 30 грудня

Російський опозиціонер Олексій Навальний оскаржив у Верховному суді РФ відмову Центральної виборчої комісії допустити його до виборів президента 2018 року. Про це повідомив юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов у Twitter. [READ_MORE] За його словами, розгляд позову призначено на 30 грудня. Верховный суд назначил



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Олексій Навальний домагається допуску на вибори президента РФ

Верховний суд РФ розгляне скаргу Навального 30 грудня

Російський опозиціонер Олексій Навальний оскаржив у Верховному суді РФ відмову Центральної виборчої комісії допустити його до виборів президента 2018 року. Про це повідомив юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов у Twitter.

За його словами, розгляд позову призначено на 30 грудня.

Верховный суд назначил рассмотрение иска Навального к ЦИК на 30 декабря в 11:00. Это конечно хорошо, но не забываем, что суды так же подконтрольны как ЦИК, главное сейчас – #Забастовка избирателей. Распечатайте листовку https://t.co/4Nt8KKoMVP — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 28 грудня 2017 р.

25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

26 грудня ЦВК РФ зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.

28 грудня Центрвиборчком Росії дозволив Володимиру Путіну почати виборчу кампанію та збір підписів.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.