Перехоплена розмова росіян: Миколаїв успішно тримає оборону, а окупанти рахують 200-х
Триває 15 день військової агресії росії проти України
Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-их.
Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з «великої землі». Його частина зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто.
На запитання: «У тебя там точно все хорошо?» в окупанта одна відповідь – перелік втрат: «…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило».
А далі поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що «пол 2 батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб».
Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні.
Нагадаємо, українські військові продовжують демонструвати майстерність зі знищення російських загарбників.
Також у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано знищення безпілотником Bayraktar техніки російських окупантів.