  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Перехоплена розмова росіян: Миколаїв успішно тримає оборону, а окупанти рахують 200-х

    Скоро кожен окупант матиме змогу подзвонити лише додому. Й то, якщо пощастить живим потрапити у полон - Перехоплена розмова росіян: Миколаїв успішно тримає оборону, а окупанти рахують 200-х
    Скоро кожен окупант матиме змогу подзвонити лише додому. Й то, якщо пощастить живим потрапити у полон
    з відкритих джерел

    Триває 15 день військової агресії росії проти України

    Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-их.

    Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з «великої землі». Його частина зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто.

    На запитання: «У тебя там точно все хорошо?» в окупанта одна відповідь – перелік втрат: «…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило».

    А далі поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що «пол 2 батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб».

    Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні.

    Нагадаємо, українські військові продовжують демонструвати майстерність зі знищення російських загарбників.

    Також у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано знищення безпілотником Bayraktar техніки російських окупантів.

    Теги: окупанти СБУ Миколаїв військові #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перехоплена розмова росіян: Миколаїв успішно тримає оборону, а окупанти рахують 200-х