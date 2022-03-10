Перехоплена розмова росіян: Миколаїв успішно тримає оборону, а окупанти рахують 200-х

Скоро кожен окупант матиме змогу подзвонити лише додому. Й то, якщо пощастить живим потрапити у полон

Триває 15 день військової агресії росії проти України

Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-их.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з «великої землі». Його частина зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто.

На запитання: «У тебя там точно все хорошо?» в окупанта одна відповідь – перелік втрат: «…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило».

А далі поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що «пол 2 батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб».

Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні.

Нагадаємо, українські військові продовжують демонструвати майстерність зі знищення російських загарбників.

Також у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано знищення безпілотником Bayraktar техніки російських окупантів.