Український літак у Кабулі захоплювали невідомі: стали відомі деталі

Замість рейсу до України він повіз невідомих озброєних людей до Ірану

В минулу неділю у Кабулі невідомі озброєні люди захопили літак, який мусив вивозити до України наших громадян. Замість цього повітряне судно попрямувало до Ірану. Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив у коментарі Громадському радіо.

«Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту», – розповів посадовець українського МЗС.

Він також додав, що останні дні Міністерство закордонних справ України працювало в режимі «краш-тесту». 23 серпня з Афганістану вилетів третій український літак із 98 пасажирами та 5 членами екіпажу на борту, серед яких 41 людина – громадяни України.

При цьому наразі на території Афганістану перебуває ще щонайменше 50 українських громадян.

Нагадаємо, Іспанія надасть США військові бази для прийому біженців із Афганістану.

Також Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, 22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.