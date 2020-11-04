Facebook і Twitter заблокували кілька сторінок через вибори в США

Акаунти були заблоковані за порушення політики соцмережі

Популярні соцмережі Twitter і Facebook заблокували деякі новинні облікові записи, які поширювали дезінформацію про вибори в США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Заблоковані сторінки були новими акаунтами, які публікували інформацію про голосування на виборах.

У Twitter заявили, що акаунти були заблоковані за порушення політики соцмережі щодо «координації» шляхом публікації неприпустимого контенту.

В одного із заблокованих акаунтів, SVNewsAlerts, було більш як 78 тисяч передплатників в Твіттері, зокрема за останній тиждень їх кількість збільшилася більш ніж на 10 тисяч. Серед інших заблокованих акаунтів - FJNewsReporter, Crisis_Intel і Faytuks.

Facebook також заблокував кілька акаунтів, зокрема SV News і FJ News, пославшись на «недостовірну поведінку». У сторінки SV було більш як 20 000 передплатників.

Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.