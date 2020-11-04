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    Facebook і Twitter заблокували кілька сторінок через вибори в США

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    Facebook і Twitter заблокували кілька сторінок через вибори в США

    Акаунти були заблоковані за порушення політики соцмережі

    Популярні соцмережі Twitter і Facebook заблокували деякі новинні облікові записи, які поширювали дезінформацію про вибори в США.

    Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

    Заблоковані сторінки були новими акаунтами, які публікували інформацію про голосування на виборах.

    У Twitter заявили, що акаунти були заблоковані за порушення політики соцмережі щодо «координації» шляхом публікації неприпустимого контенту.

    В одного із заблокованих акаунтів, SVNewsAlerts, було більш як 78 тисяч передплатників в Твіттері, зокрема за останній тиждень їх кількість збільшилася більш ніж на 10 тисяч. Серед інших заблокованих акаунтів - FJNewsReporter, Crisis_Intel і Faytuks.

    Facebook також заблокував кілька акаунтів, зокрема SV News і FJ News, пославшись на «недостовірну поведінку». У сторінки SV було більш як 20 000 передплатників.

    Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

    Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

    Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    США вибори Facebook Twitter
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