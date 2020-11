Вибори в США: біля Білого дому почалися бійки з протестуючими

Поліцейські зіткнулися з протестуючими представниками руху Black Lives Matter (BLM, «Життя чорношкірих важливі») біля Білого дому.

Про це повідомляє The Sun.

Зіткнення почалися незадовго до закриття дільниць на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоні, яка знаходиться прямо навпроти Білого дому.

В результаті оду людину затримали.

Protesters surround a Black man preaching about God, telling him he and his message are not welcome in Black Lives Matter Plaza #BlackLivesMatter #DC #Washington pic.twitter.com/B4YKrNnPrY