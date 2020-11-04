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    У світі

    Вибори в США: біля Білого дому почалися бійки з протестуючими

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    Під час сутичок біля Білого дому в США оду людину затримали - Вибори в США: біля Білого дому почалися бійки з протестуючими
    Під час сутичок біля Білого дому в США оду людину затримали
    Фото: Associated Press

    Зіткнення почалися незадовго до закриття дільниць на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоні, яка знаходиться прямо навпроти Білого дому

    Поліцейські зіткнулися з протестуючими представниками руху Black Lives Matter (BLM, «Життя чорношкірих важливі») біля Білого дому.

    Про це повідомляє The Sun.

    Зіткнення почалися незадовго до закриття дільниць на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоні, яка знаходиться прямо навпроти Білого дому.

    В результаті оду людину затримали.

    На відео, опублікованому користувачем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, як люди в неонових масках починають бити молодого чоловіка, який щось з ними обговорював. Відзначається, що дана бійка також сталася на Black Lives Matter Plaza.

    Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

    Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

    Нагадаємо,  у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

    Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

    До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.

    ЗМІ США час
    США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп
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