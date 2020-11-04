Вибори в США: біля Білого дому почалися бійки з протестуючими
Зіткнення почалися незадовго до закриття дільниць на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоні, яка знаходиться прямо навпроти Білого дому
Поліцейські зіткнулися з протестуючими представниками руху Black Lives Matter (BLM, «Життя чорношкірих важливі») біля Білого дому.
Про це повідомляє The Sun.
Зіткнення почалися незадовго до закриття дільниць на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоні, яка знаходиться прямо навпроти Білого дому.
В результаті оду людину затримали.
Protesters surround a Black man preaching about God, telling him he and his message are not welcome in Black Lives Matter Plaza #BlackLivesMatter #DC #Washington pic.twitter.com/B4YKrNnPrY— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 4, 2020
Fireworks being set off here in DC #DCProtests #DC #Washington pic.twitter.com/BBnseMyyFY— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 4, 2020
На відео, опублікованому користувачем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, як люди в неонових масках починають бити молодого чоловіка, який щось з ними обговорював. Відзначається, що дана бійка також сталася на Black Lives Matter Plaza.
Fights breaking out at Black Lives Matter Plaza in DC #Washington #DC pic.twitter.com/m5NSEWl3h8— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 4, 2020
Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.
Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.
Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.
Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.
До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.