Вибори в США: біля Білого дому почалися бійки з протестуючими

Під час сутичок біля Білого дому в США оду людину затримали

Зіткнення почалися незадовго до закриття дільниць на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоні, яка знаходиться прямо навпроти Білого дому

Поліцейські зіткнулися з протестуючими представниками руху Black Lives Matter (BLM, «Життя чорношкірих важливі») біля Білого дому.

Про це повідомляє The Sun.

Зіткнення почалися незадовго до закриття дільниць на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоні, яка знаходиться прямо навпроти Білого дому.

В результаті оду людину затримали.

Protesters surround a Black man preaching about God, telling him he and his message are not welcome in Black Lives Matter Plaza #BlackLivesMatter #DC #Washington pic.twitter.com/B4YKrNnPrY — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 4, 2020

На відео, опублікованому користувачем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, як люди в неонових масках починають бити молодого чоловіка, який щось з ними обговорював. Відзначається, що дана бійка також сталася на Black Lives Matter Plaza.