Фейкові санкції? Mercedes відкрив завод під Москвою, Путін дуже радий



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Володимир Путін на відкритті заводу Mercedes-Benz у Підмосков’ї

У Росії вперше з часів запровадження санкцій відкрився іноземний автозавод

Попри те, що США та Євросоюз посилюють санкції проти Росії, президент РФ Володимир Путін відкрив у Підмосков’ї перший в країні завод по збірці автомобілів Mercedes-Benz.

Як повідомляє Deutsche Welle, у церемонії відкриття 3 квітня взяли участь міністр економіки Німеччини Петер Альтмаер і голова правління концерну Daimler AG Дітер Цетше.

При цьому офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт відповів негативно на питання журналістів про те, чи треба розглядати участь Альтмаера у церемонії як відхід Берліна від політики санкцій проти РФ.

«Санкції відносно Росії були введені тому, що на те є причини. І санкції можуть бути скасовано, якщо відпадуть причини, які полягають у анексії Росією Криму, яка протирічить міжнародному праву, в російській військовій дестабілізації ситуації на сході України і невиконанні положень мінської угоди», - зазначив він.

Президент РФ Володимир Путін заявив на відкритті заводу, що автомобілі будуть випускати в чотирьох модифікаціях. За його словами, загальні інвестиції склали 19 млрд руб.

Як нагадує Reuters, це перший з часів введення санкції в 2014 році автозавод іноземного автовиробника, який відкрився в Росії.

Угоду з російською владою про будівництво заводу легкових автомобілів Mercedes вартістю не менше $250 млн євро і потужністю 25 тис. автомобілів в рік Daimler підписав на початку 2017 року.

Агентство відзначає, що автомобільний ринок в Росії після піку 2012 року опустився до десятирічного мінімуму в 1,42 мільйона автомобілів в 2016 році. Зараз він поступово відновлюється і в 2018 році виріс до 1,8 мільйона штук.

До слова, наприкінці березня стало відомо, що американська компанія Ford припинить виробництво егкових автомобілів в Росії до кінця червня 2019 року. Через це закривається два автомобільні заводи.

Напередодні міністри закордонних справ країн Великої сімки висловили готовність ввести нові санкції проти Росії.

Як відомо, Німеччина не збирається скасовувати санкції проти РФ.

Зазначимо також, що США готують нові санкції проти Росії.