Переслідування Порошенка за Томос: Філарет оприлюднив свою позицію



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В УПЦ (КП) заявили, що Філарет не просив відкривати справу проти Порошенка через Томос

Патріарх наголошує: він не є ініціатором справи

Предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет не звертався до правоохоронних органів і не ініціював справу про «розпалювання міжрелігійної ворожнечі», в якій фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті УПЦ КП.

«Це зробили віряни, права яких порушені. Патріарх Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, але він проти залежності цієї Церкви від Константинопольського патріархату. Патріарх Філарет не виступав проти Томосу як такого, але він проти залежності ПЦУ від Константинопольського патріархату, яка прописана в тексті Томосу», – йдеться в заяві.

Зазначається, що Патріарх Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації Української православної церкви Київського патріархату, яке відбулося 30 січня 2019 року в часи президентства Петра Порошенка.

В УПЦ КП, яка за даними Міністерства культури, припинила існування, додали, що метою кримінального провадження «є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ».

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань здійснює слідство у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Помісної церкви.

Зазначимо, що колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що це він став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка через Томос.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Згодом суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

У четвер ввечері генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка.

Зазначимо, що Помісна українська церква вже зробила заяву на підтримку Порошенка.

Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.