Філарету – 93. Як син шахтаря відстояв українську церкву (фото)

Патріарх, Герой України, будівничий Помісної церкви… і вигнанець

Сьогодні 93 роки виповнюється українському православному церковному діячеві, архієрею, Патріарху Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995-2018 роках, Патріарху Київському і всієї Руси-України, «почесному патріарху» Православної церкви України, Герою України – Філарету (в миру: Михайло Антонович Денисенко; народився 23 січня 1929 року).

Декілька фактів із життя Філарета:

Михайло Антонович Денисенко (Філарет) народився на Донбасі в селі Благодатному. Його дід загинув під час Голодомору, а батько – 40-річним у боях з гітлерівцями під Запоріжжям. Саме це і наштовхнуло Михайла на думку стати у майбутньому священником. Мати, Меланія, прожила 95 років. У Філарета було три брати: Микола, Іван, Володимир.

Філарет є випускником Московської духовної семінарії, куди він потрапив після навчання в Одеській семінарії. На II курсі Михайло прийняв чернечий постриг з ім'ям Філарета.

Ще під час навчання здібний українець користувався великою довірою патріарха Алексія I (Сіманського), завдяки чому став доглядачем патріарших покоїв у Троїце-Сергієвій Лаврі. Академію в Москві він закінчує з відзнакою, що дозволило йому викладати у духовних семінаріях Саратова та Києва, а також очолювати церковні місії у Олександрії (Єгипет) та у Відні (Австрія).

Філарет ніколи не був одружений. Коли на початку 90-х Москва розгорнула проти відокремлення УПЦ кампанію з поширення «чорного» піару, в пресі з’явилася інформація, шо начебто він одружений і має в шлюбі трьох дітей. На що він відповів: «Я не одружений і ніколи не був одруженим. Все це неправда». Він також стверджував, що ніколи не закохувався.

Після смерті московського патріарха Пимена, Філарет відстоював право української церкви. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на УПЦ МП.

У 28 років Філарет призначений інспектором, у 29 – ректором Київської семінарії. У 31 рік став керуючим справами Українського екзархату, себто представництва Московського патріархату в Український РСР, і настоятелем Володимирського собору у Києві (єдиного у місті, де тоді проходили регулярні богослужіння за православним каноном), а за шість років – ввисвячений на архієпископа Київського й Галицького, а також екзарха України.

У 1991 році домігся від РПЦ незалежності для УПЦ в управлінні (але не тотожне з канонічним статусом автономії).

Розпочав процес відновлення автокефалії УПЦ КП. За що отримав анафему від Російської церкви. Втім, у 2018 році Вселенським Патріархатом анафему було визнано недійсною.

Підтримував Євромайдан. Коли люди ховалися від беркутівців у Михайлівському соборі, він заявив, що «монастир прийняв їх, напоїв чаєм, тобто, дав їм притулок. Народ це дуже високо оцінив, згадав давні часи, коли під час монгольської навали гнані татаро-монголами ховалися в храмах».

В одному з інтерв'ю порівняв дії російської влади з діями радикальних ісламістів з терористичної організації «Ісламістська держава» і спрогнозував, що це об'єднає українські православні церкви.

Що ж стосується збройного вторгнення Російської Федерації до Криму, а також до Донецька й Луганська, то, на його думку, подібне, на жаль, стало можливим за безпосередньої причетності РПЦ.

18 квітня 2018 року разом з Макарієм та Онуфрієм зустрівся з Петром Порошенком та офіційно передав підписи 40 архієреїв Київського Патріархату, 12 архієреїв Автокефальної Церкви і близько 10 архієреїв Московського Патріархату до Вселенського Патріарха про надання Томосу про автокефалію Української Церкви.

На 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років виступив у Верховні Раді і пояснив причину українського геноциду: «Перша: це те, що на той момент перепис населення показав, що українців – 85 млн, а росіян – 65 млн. Тому безбожне радянське керівництво вирішило знищити українців, щоб не переважали над росіянами. В результаті того Голодомору, перепис 1939 року вже показав, що кількість українців становила лише 65 млн, а росіян – збільшилася».

Філарет виступає проти абортів та ЛГБТ. Почесний патріарх УПЦ публічно обговорює подібну тематику й наголошує, що згадані явища можуть стати для України проблемами. «В Європі офіційно прийняли закони, що дозволили парувати чоловіка з чоловіком, жінку з жінкою. Забувають християни про те, за який гріх Господь спалив Содом і Гоморру», – вважає він.

Три роки тому Філарет отримав звання Герой України «за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди».

У січні 2019 року ПЦУ отримала Томос про автокефалію. Цій події передував Об'єднавчий собор, на якому предстоятелем ПЦУ був обраний Епіфаній. Згодом між ним та Філаретом виник конфлікт і останній заявив, що відкликає свій підпис під документом про Об'єднавчий собор і що УПЦ КП не припинила свого існування.

Хоча Філарет не став предстоятелем, його роль у її становленні визначальна. Фото з відкритих джерел

«Главком» вітає Святійшого Патріарха з днем народження!

Нехай з Вами завжди буде підтримка Господня у всі часи, і в радості, і в горі, і вдень, і вночі! Благословення Вам, терпіння, смирення, натхнення, здоров’я, довголіття, радості, миру, добра, любові!