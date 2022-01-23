Філарету – 93. Як син шахтаря відстояв українську церкву (фото)
Патріарх, Герой України, будівничий Помісної церкви… і вигнанець
Сьогодні 93 роки виповнюється українському православному церковному діячеві, архієрею, Патріарху Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995-2018 роках, Патріарху Київському і всієї Руси-України, «почесному патріарху» Православної церкви України, Герою України – Філарету (в миру: Михайло Антонович Денисенко; народився 23 січня 1929 року).
Декілька фактів із життя Філарета:
- Михайло Антонович Денисенко (Філарет) народився на Донбасі в селі Благодатному. Його дід загинув під час Голодомору, а батько – 40-річним у боях з гітлерівцями під Запоріжжям. Саме це і наштовхнуло Михайла на думку стати у майбутньому священником. Мати, Меланія, прожила 95 років. У Філарета було три брати: Микола, Іван, Володимир.
- Філарет є випускником Московської духовної семінарії, куди він потрапив після навчання в Одеській семінарії. На II курсі Михайло прийняв чернечий постриг з ім'ям Філарета.
- Ще під час навчання здібний українець користувався великою довірою патріарха Алексія I (Сіманського), завдяки чому став доглядачем патріарших покоїв у Троїце-Сергієвій Лаврі. Академію в Москві він закінчує з відзнакою, що дозволило йому викладати у духовних семінаріях Саратова та Києва, а також очолювати церковні місії у Олександрії (Єгипет) та у Відні (Австрія).
- Філарет ніколи не був одружений. Коли на початку 90-х Москва розгорнула проти відокремлення УПЦ кампанію з поширення «чорного» піару, в пресі з’явилася інформація, шо начебто він одружений і має в шлюбі трьох дітей. На що він відповів: «Я не одружений і ніколи не був одруженим. Все це неправда». Він також стверджував, що ніколи не закохувався.
- Після смерті московського патріарха Пимена, Філарет відстоював право української церкви. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на УПЦ МП.
- У 28 років Філарет призначений інспектором, у 29 – ректором Київської семінарії. У 31 рік став керуючим справами Українського екзархату, себто представництва Московського патріархату в Український РСР, і настоятелем Володимирського собору у Києві (єдиного у місті, де тоді проходили регулярні богослужіння за православним каноном), а за шість років – ввисвячений на архієпископа Київського й Галицького, а також екзарха України.
- У 1991 році домігся від РПЦ незалежності для УПЦ в управлінні (але не тотожне з канонічним статусом автономії).
- Розпочав процес відновлення автокефалії УПЦ КП. За що отримав анафему від Російської церкви. Втім, у 2018 році Вселенським Патріархатом анафему було визнано недійсною.
- Підтримував Євромайдан. Коли люди ховалися від беркутівців у Михайлівському соборі, він заявив, що «монастир прийняв їх, напоїв чаєм, тобто, дав їм притулок. Народ це дуже високо оцінив, згадав давні часи, коли під час монгольської навали гнані татаро-монголами ховалися в храмах».
- В одному з інтерв'ю порівняв дії російської влади з діями радикальних ісламістів з терористичної організації «Ісламістська держава» і спрогнозував, що це об'єднає українські православні церкви.
Що ж стосується збройного вторгнення Російської Федерації до Криму, а також до Донецька й Луганська, то, на його думку, подібне, на жаль, стало можливим за безпосередньої причетності РПЦ.
- 18 квітня 2018 року разом з Макарієм та Онуфрієм зустрівся з Петром Порошенком та офіційно передав підписи 40 архієреїв Київського Патріархату, 12 архієреїв Автокефальної Церкви і близько 10 архієреїв Московського Патріархату до Вселенського Патріарха про надання Томосу про автокефалію Української Церкви.
- На 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років виступив у Верховні Раді і пояснив причину українського геноциду: «Перша: це те, що на той момент перепис населення показав, що українців – 85 млн, а росіян – 65 млн. Тому безбожне радянське керівництво вирішило знищити українців, щоб не переважали над росіянами. В результаті того Голодомору, перепис 1939 року вже показав, що кількість українців становила лише 65 млн, а росіян – збільшилася».
- Філарет виступає проти абортів та ЛГБТ. Почесний патріарх УПЦ публічно обговорює подібну тематику й наголошує, що згадані явища можуть стати для України проблемами. «В Європі офіційно прийняли закони, що дозволили парувати чоловіка з чоловіком, жінку з жінкою. Забувають християни про те, за який гріх Господь спалив Содом і Гоморру», – вважає він.
- Три роки тому Філарет отримав звання Герой України «за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди».
У січні 2019 року ПЦУ отримала Томос про автокефалію. Цій події передував Об'єднавчий собор, на якому предстоятелем ПЦУ був обраний Епіфаній. Згодом між ним та Філаретом виник конфлікт і останній заявив, що відкликає свій підпис під документом про Об'єднавчий собор і що УПЦ КП не припинила свого існування.
«Главком» вітає Святійшого Патріарха з днем народження!
Нехай з Вами завжди буде підтримка Господня у всі часи, і в радості, і в горі, і вдень, і вночі! Благословення Вам, терпіння, смирення, натхнення, здоров’я, довголіття, радості, миру, добра, любові!
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