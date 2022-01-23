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    Нова хвиля пандемії. Директор «ковідної» лікарні: 80% шпиталізованих – невакциновані

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    Коронавірус так само може статися, як і звичайний грип - Нова хвиля пандемії. Директор «ковідної» лікарні: 80% шпиталізованих – невакциновані

    Коронавірус так само може статися, як і звичайний грип

    фото: ria.ru

    Прикарпаття – епіцентр «Омікрону»

    Директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк в інтерв'ю «Главкому» розповів, що більшість людей, які надходять до лікарні з діагнозом Covid-19, не є вакцинованими. Він також наголосив, що у вакцинованих людей набагато легше протікає хвороба.

    «80% не вакциновані. Решта або один раз, або двічі вакциновані. У них значно легший перебіг хвороби. Зараз я не висловлююся «за» чи «проти» вакцинації. Просто кажу так, як є», – розповів лікар.

    Також Масляк вважає, що на Івано-Франківщині циркулює звичайний Covid-19, а не «Омікрон».

    «Днями повідомлялося, що на Франківщині циркулює «Омікрон». Я вважаю, що це звичайний Covid-19. У всіх штамів подібні симптоми. Хіба що «Омікрон» переноситься легше за попередні штами, які були поширені раніше. Зрозуміти, що у нас ходить «Омікрон» можна за легкістю протікання хвороби», – сказав медик.

    За його словами, Україна вже змогла адаптуватися до нових життєвих реалій у порівнянні з весною 2020 року. Важливо оберігати себе та своїх близьких.

    «Зараз ми всі розуміємо, що з цією проблемою нам доведеться жити і правильно до цього ставитися, оберігати себе. Адже з вірусом можемо стикнутися і ми, і наші родичі, друзі. Тобто ця хвороба так само може статися, як і звичайних грип. Є важкі форми, особливо у людей похилого віку і в тих, хто має супутні захворювання. Якщо порівнювати з тим періодом, коли все тільки починалося, то зараз можу сказати, що ми адаптувалися, звикли і розуміємо, що з цим маємо жити», – резюмував лікар.

    Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус. Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

    Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

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    Теги: лікар Івано-Франківщина Україна хвороби ліки коронавірус
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    Нова хвиля пандемії. Директор «ковідної» лікарні: 80% шпиталізованих – невакциновані