Financial Times назвала найвпливовіших жінок 2020 року

До списку потрапили білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, відома суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла та співачка Тейлор Свіфт

Видання обрало 12 найвпливовіших жінок 2020 року серед кандидатур, які пропонували читачі

За версією Financial Times до переліку найвпливовіших жінок 2020 року, зокрема, потрапили білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, відома суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла та співачка Тейлор Свіфт.

Зазначається, що видання обрало 12 найвпливовіших жінок 2020 року серед кандидатур, які пропонували читачі.

Найвпливовіші жінки-2020 за версією видання:

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн

Співзасновниця німецької компанії BioNTech, яка разом з Pfizer розробила вакцину від Covid-19 Езлем Тюречі

Віцепрезидентка наступного президента США Джо Байдена Камала Гарріс

Білоруський національний лідер Світлана Тихановська

Американський політик Стейсі Абрамс

Працюючі мами. Financial Times включило усіх працюючих мам світу в свій перелік.

Президентка Тайваню Цай Інвень

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель

Нещодавно померла видатна суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург

Депутатка Палати представників США Александрія Окасіо-Кортес

Міністерка охорони здоров'я індійського штату Керали К.К.Шайладжа

Американська співачка Тейлор Свіфт, «яка своєю творчістю протистоїть нерівності

Нагадаємо, українка увійшла до списку найбільш впливових жінок світу 2020 року за версією видання ВВС.