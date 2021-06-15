Україна порушує гарантії, які давала інвесторам, – Україно-турецька торгово-промислова палата

«Компанії-члени УТТП мають численні зауваження до законопроєкту № 5600»

Законопроєкт № 5600, який передбачає зростання податків і зборів майже для всіх галузей економіки, порушує всі гарантії, які Україна давала інвесторам. Тому бізнес дуже стурбований ситуацією, і виступає проти змін до Податкового кодексу. Про це заявила представник Україно-турецької торгово-промислової палати (УТТП) Наталя Давиденко.

«2 роки тому, під час підписання в Маріуполі меморандуму, держава гарантувала податкову стабільність для операторів, які наразі розгортають мережі і катастрофічно вкладаються. Тому ми абсолютно проти підвищення ренти на даному етапі», – наголосила Давиденко.

За її словами, компанії-члени УТТП мають численні зауваження до законопроекту, тож його необхідно доопрацьовувати.

«Нас надзвичайно турбує питання адміністрування податків в частині списання збитків минулих періодів. Також, звичайно, ми виступаємо проти збільшення ренти на радіочастотний ресурс», – перерахувала Давиденко.

Як відомо, уряд вже подав у Верховну Раду законопроєкт № 5600, який ініціює підвищуються ставок податків та зборів для цілого ряду галузей. Профільні асоціації та міжнародні організації виступили проти проєкту.

Так, співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроект про податкові зміни №5600 є неприйнятним для бізнесу, і повинен бути відхилений.

У свою чергу народний депутат Олексій Устенко заявив, що податкові ініціативи уряду, передбачені законопроектом № 5600, будуть прийматися тільки після обговорення з бізнес-асоціаціями та врахування усіх зауважень.