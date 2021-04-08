Фонд держмайна почне продавати хлібокомбінати: список

На аукціони будуть виставлені найбільш проблемні комбінати

Серед хлібокомбінатів, які підлягають приватизації – Новопокровський, Неполоковецький, Дунаєвецький і Радивилівський

Фонд держмайна передасть на приватизацію сім проблемних державних комбінатів хлібопродуктів (КХП). Про це повідомив заступник голови Фонду Тарас Єлейко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

«До Фонду були передані сім КХП, три з яких – такі, що не працюють, чотири – такі, що працюють. Загальна потужність зберігання-634 тис. тонн, це близько 1% потужності всіх елеваторів, які є в Україні», – сказав він.

Серед хлібокомбінатів, які підлягають приватизації – Новопокровський (Харківська область), Неполоковецький (Чернівецька обл.), Дунаєвецький (Хмельницька обл.), Радивилівський (Рівненська обл.).

Серед тих, що не працюють – Полтавський, Івано-Франківський та Ніжинський, майно яких повністю заарештовано.

Голова Фонду Дмитро Сенніченко, також присутній на засіданні, додав, що за інформацією СБУ, у 2018-2019 роках в ці сім КХП не здійснювалося достатньо інвестицій і вони доведені до банкрутства.

«На них було багато крадіжок, є кримінальні справи, арешти майна і значні борги. Сподіваємося, що приватний власник наведе порядок», – додав Сенніченко.

За його словами, у першому півріччі 2021 року планується приватизувати 3 підприємства. В останню чергу на приватизаційні аукціони будуть виставлені найбільш проблемні КХП.

Наприкінці березня Фонд держмайна продав Луцький спиртзавод за 108 млн грн.

У приватизаційному відомстві додали, що в 2021 році це вже п'ятий успішний аукціон з приватизації в спиртовій галузі.

До слова, під час продажу Мишковицього спиртзаводу ціна на торгах зросла у 25 разів.

Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт».

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