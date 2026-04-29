Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів

Бомбардир став новим орієнтиром для співвітчизників

Нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн став першим англійцем із голами в шести матчах Ліги чемпіонів поспіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні форвард відкрив рахунок у протистоянні з французьким «Парі Сен-Жермен» (4:5) у півфіналі турніру. Раніше Кейн розписався у воротах мадридського «Реала» (4:3, 2:1) в обох чвертьфіналах, забив «Аталанті» з Бергамо (4:1) в 1/8 фіналу та нідерландському ПСВ (2:1) із бельгійським «Юніоном» (2:0) – в основному раунді.

Бомбардир перевершив досягнення легенди англійського «Ліверпуля» Стівена Джеррарда. Він мав серію з п'яти поєдинків поспіль з голами в Лізі чемпіонів 2007/08. Тоді англієць забив у чотирьох поєдинках групового етапу та першому поєдинку 1/8 фіналу проти міланського «Інтера».

Загалом у нинішньому сезоні Кейн зіграв 12 поєдинків у головному єврокубку. До свого активу він записав 13 м'ячів. Англієць йде другим у списку бомбардирів турніру, поступаючись французу Кіліану Мбаппе з «Реала» (15 голів).

ПСЖ – «Баварія»: як це було

Команди організували п'ять голів у першому таймі та ще чотири – в другому. Відкрив рахунок форвард німецького гранда Кейн, реалізувавши одинадцятиметровий.

Парижани відповіли м'ячами нападника Кварацхелії та хавбека Невеша. «Ротен» зрівняли рахунок зусиллями півзахисника Олісе. Проте, перед перервою нападник ПСЖ Дембеле забив із пенальті за гру рукою.

У другій половині команда Луїса Енріке розвинула успіх. Голами відзначилися ті ж Кварацхелія і Дембеле. Однак, мюнхенці встигли скоротити відставання до мінімуму. У середині 45-хвилинки м'ячі оформили центрбек Упамекано та вінгер Діас.

Що далі для ПСЖ і «Баварії»

Між двома матчами півфінальної стадії суперників чекатимуть поєдинки на внутрішній арені. «Парі Сен-Жермен» 2 травня прийме «Лор'ян» у французькій Лізі 1. «Ротен» у цей же день проекзаменують «Гайденгайм» у чемпіонаті Німеччини.

Турнірне значення матиме лише матч ПСЖ. Команда Луїса Енріке ще не гарантувала собі чемпіонський титул. Парижани випереджають «Ланс» нагорі таблиці Ліги 1 на шість пунктів. Обидві команди мають у запасі по чотири поєдинки, зокрема й очний матч.

Нагадаємо, капітан ПСЖ Маркіньйос повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів. Він досягнув рекордного показника для бразильців за матчами в турнірі. Обидва оборонці зіграли по 120 матчів у головному єврокубку.

До слова, ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів. Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.