Головна Новини
search button user button menu button

Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Гаррі Кейн і компанія зберегли шанси на фінал
фото: Reuters

Бомбардир став новим орієнтиром для співвітчизників

Нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн став першим англійцем із голами в шести матчах Ліги чемпіонів поспіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні форвард відкрив рахунок у протистоянні з французьким «Парі Сен-Жермен» (4:5) у півфіналі турніру. Раніше Кейн розписався у воротах мадридського «Реала» (4:3, 2:1) в обох чвертьфіналах, забив «Аталанті» з Бергамо (4:1) в 1/8 фіналу та нідерландському ПСВ (2:1) із бельгійським «Юніоном» (2:0) – в основному раунді.

Бомбардир перевершив досягнення легенди англійського «Ліверпуля» Стівена Джеррарда. Він мав серію з п'яти поєдинків поспіль з голами в Лізі чемпіонів 2007/08. Тоді англієць забив у чотирьох поєдинках групового етапу та першому поєдинку 1/8 фіналу проти міланського «Інтера».

Загалом у нинішньому сезоні Кейн зіграв 12 поєдинків у головному єврокубку. До свого активу він записав 13 м'ячів. Англієць йде другим у списку бомбардирів турніру, поступаючись французу Кіліану Мбаппе з «Реала» (15 голів).

ПСЖ – «Баварія»: як це було

Команди організували п'ять голів у першому таймі та ще чотири – в другому. Відкрив рахунок форвард німецького гранда Кейн, реалізувавши одинадцятиметровий.

Парижани відповіли м'ячами нападника Кварацхелії та хавбека Невеша. «Ротен» зрівняли рахунок зусиллями півзахисника Олісе. Проте, перед перервою нападник ПСЖ Дембеле забив із пенальті за гру рукою.

У другій половині команда Луїса Енріке розвинула успіх. Голами відзначилися ті ж Кварацхелія і Дембеле. Однак, мюнхенці встигли скоротити відставання до мінімуму. У середині 45-хвилинки м'ячі оформили центрбек Упамекано та вінгер Діас.

Повну версію матчу дивіться тут:
https://megogo.net/ua/view/27921266-PSZH-Bavariya.html

Що далі для ПСЖ і «Баварії»

Між двома матчами півфінальної стадії суперників чекатимуть поєдинки на внутрішній арені. «Парі Сен-Жермен» 2 травня прийме «Лор'ян» у французькій Лізі 1. «Ротен» у цей же день проекзаменують «Гайденгайм» у чемпіонаті Німеччини.

Турнірне значення матиме лише матч ПСЖ. Команда Луїса Енріке ще не гарантувала собі чемпіонський титул. Парижани випереджають «Ланс» нагорі таблиці Ліги 1 на шість пунктів. Обидві команди мають у запасі по чотири поєдинки, зокрема й очний матч.

Нагадаємо, капітан ПСЖ Маркіньйос повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів. Він досягнув рекордного показника для бразильців за матчами в турнірі. Обидва оборонці зіграли по 120 матчів у головному єврокубку.

До слова, ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів. Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Стівен Джеррард ФК Баварія Гаррі Кейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майкл Олісе матиме нагоду стати «галактікос»
«Реал» марить провідним футболістом «Баварії» – ЗМІ
16 березня, 18:57
Рафаел Геррейру не залишиться у Мюнхені на новий сезон
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
30 березня, 18:59
«Ротен» підкорили національну вершину
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
19 квiтня, 21:14
Мануель Ноєр давно став живою легендою Бундесліги
Капітан «Баварії» повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини
20 квiтня, 10:29
Ентоні Гордон зацікавлений у переході на новий рівень
«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа
21 квiтня, 20:54
Данте не братиме паузи між кар'єрами футболіста та тренера
Володар треблу з «Баварією» завершить кар'єру в 42 і матиме посаду в Мюнхені – журналіст
22 квiтня, 18:48
Жуан Невес став однією з головних дійових осіб поєдинку проти мюнхенців
ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні, 00:11
Суперники організували дев'ять голів на двох
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Маркіньйос переписав історію турніру
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33

Новини

Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua