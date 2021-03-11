Оборудка на сотні мільйонів. СБУ проводить обшуки на заправках Медведчука

На АЗС Glusco реалізовувалися неякісні нафтопродукти з ухиленням від сплати податків

Сьогодні, 11 березня, проводяться масові обшуки на мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ, проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

За його словами, масштабні обшуки проходять на об'єктах Glusco по всій країні.

У пресслужбі Служби безпеки України повідомили про викриття масштабної оборудки з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

«У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах», - зазначили у СБУ.

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

Наразі проводяться заходи за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, що в 2017 року швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва придбала мережу Glusco. Однак, за даними ЗМІ, мережу контролюють структури з оточення Віктора Медведчука.

Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

9 березня Служба безпеки України допитала Медведчука. Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих плівках Медведчука-Суркова.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо народних депутатів від ОПЗЖ, проросійських політиків Віктора Медведчука і Тараса Козака за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни).