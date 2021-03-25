Акція протесту під стінами Офісу генпрокурора: Нацкорпус вимагає інформації про слідчі дії щодо Медведчука (відео)

РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко

У четвер, 25 березня, під стінами Офісу генпрокурора відбувається акція протесту за участю Нацкорпусу. Активісти вимагають від генерального прокурора оприлюднити інформацію про слідчі дії щодо кума Путіна Віктора Медведчука, повідомляє «УНІАН».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладалися на все майно й активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Тим часом, слідчі Служби безпеки України проводить обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук. За даними правоохоронців, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували захоплення півострову до складу РФ.