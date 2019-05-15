Франція долучиться до розслідування авіакатастрофи в «Шереметьєво»



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Авіакатастрофа в «Шереметьєво» сталася 5 травня. При аварійній посадці загорівся фюзеляж літака

Французька сторона має намір розслідувати інцидент в «Шереметьєво» як технічний консультант агентства, яке розробило двигун для російського літака

Франція приєдналася до розслідування причин пожежі на літаку Sukhoi Superjet 100 в московському аеропорту «Шереметьєво».

Про це повідомляє французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

Зазначається, що французька сторона має намір розслідувати інцидент як технічний консультант агентства, яке розробило двигун для російського літака.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.