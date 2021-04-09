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    ВООЗ поставить в Україну 20 апаратів штучної вентиляції легень

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    Апарати ШВЛ були закуплені ВООЗ за фінансування ЄС у межах ініціативи &laquo;Солідарність заради здоров'я&raquo; - ВООЗ поставить в Україну 20 апаратів штучної вентиляції легень
    Апарати ШВЛ були закуплені ВООЗ за фінансування ЄС у межах ініціативи «Солідарність заради здоров'я»
    Фото: ілюстративне, з відкритих джерел

    Вартість медичної техніки складає €899 тис.

    Розпочато поставку 20 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), профінансованих Європейським Союзом і закуплених ВООЗ, йдеться 9 квітня на сайті представництва ЄС в Україні.

    Це обладнання дозволяє спеціалізованим лікарням допомогти важкохворим пацієнтам одужати від Covid-19.

    Зазначається, що поставка задовольнить критичну потребу в такому устаткуванні у Києві та семи областях України: Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській і Черкаській.

    Апарати були закуплені ВООЗ за фінансування ЄС у межах ініціативи «Солідарність заради здоров'я». Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з інсталяції, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії та профілактичного обслуговування складає €899 тис.

    «Уся техніка перевірена на відповідність стандартам якості та безпеки. Найближчими тижнями вона буде розподілена Бюро ВООЗ в Україні до медичних закладів відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров’я України», – йдеться в повідомленні.

    9 квітня Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Посол Матті Маасікас та Представник ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт передали один із апаратів ШВЛ Уманській міській лікарні в Черкаській області.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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    Теги: ЄС Україна ВООЗ коронавірус
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