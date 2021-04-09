ВООЗ поставить в Україну 20 апаратів штучної вентиляції легень

Апарати ШВЛ були закуплені ВООЗ за фінансування ЄС у межах ініціативи «Солідарність заради здоров'я»

Вартість медичної техніки складає €899 тис.

Розпочато поставку 20 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), профінансованих Європейським Союзом і закуплених ВООЗ, йдеться 9 квітня на сайті представництва ЄС в Україні.

Це обладнання дозволяє спеціалізованим лікарням допомогти важкохворим пацієнтам одужати від Covid-19.

Зазначається, що поставка задовольнить критичну потребу в такому устаткуванні у Києві та семи областях України: Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській і Черкаській.

Апарати були закуплені ВООЗ за фінансування ЄС у межах ініціативи «Солідарність заради здоров'я». Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з інсталяції, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії та профілактичного обслуговування складає €899 тис.

«Уся техніка перевірена на відповідність стандартам якості та безпеки. Найближчими тижнями вона буде розподілена Бюро ВООЗ в Україні до медичних закладів відповідно до потреб, визначених Міністерством охорони здоров’я України», – йдеться в повідомленні.

9 квітня Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Посол Матті Маасікас та Представник ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт передали один із апаратів ШВЛ Уманській міській лікарні в Черкаській області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.