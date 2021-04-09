МОЗ оновив карантинні зони: «червоні» 13 регіонів

Показник госпіталізацій перевищено у 19 областях та в Києві

У «жовтій» зоні лише Херсонська область

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл України на карантинні зони.

Згідно з даними МОЗ, показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищено у 19 областях та в Києві.

«Червоний» епідемічний рівень у 13 регіонах:

Київ Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Львівська Миколаївська Одеська Сумська Хмельницька Чернівецька Чернігівська області.

У «жовтій» зоні лише Херсонська область. Решта – в «помаранчевій» зоні.

Для перегляду натисніть на документ

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Водночас, серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну.

Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

Читайте також: