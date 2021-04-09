МОЗ оновив карантинні зони: «червоні» 13 регіонів
Показник госпіталізацій перевищено у 19 областях та в Києві
У «жовтій» зоні лише Херсонська область
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл України на карантинні зони.
Згідно з даними МОЗ, показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищено у 19 областях та в Києві.
«Червоний» епідемічний рівень у 13 регіонах:
- Київ
- Житомирська
- Закарпатська
- Запорізька
- Івано-Франківська
- Київська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Сумська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Чернігівська області.
У «жовтій» зоні лише Херсонська область. Решта – в «помаранчевій» зоні.
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