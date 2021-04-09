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    МОЗ оновив карантинні зони: «червоні» 13 регіонів

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    Показник госпіталізацій перевищено у 19 областях та в Києві - МОЗ оновив карантинні зони: «червоні» 13 регіонів

    Показник госпіталізацій перевищено у 19 областях та в Києві

    Фото з відкритих джерел

    У «жовтій» зоні лише Херсонська область

    Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл України на карантинні зони.

    Згідно з даними МОЗ, показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищено у 19 областях та в Києві.

    «Червоний» епідемічний рівень у 13 регіонах:

    1. Київ
    2. Житомирська
    3. Закарпатська
    4. Запорізька
    5. Івано-Франківська
    6. Київська
    7. Львівська
    8. Миколаївська
    9. Одеська
    10. Сумська
    11. Хмельницька
    12. Чернівецька
    13. Чернігівська області.

    У «жовтій» зоні лише Херсонська область. Решта – в «помаранчевій» зоні.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    Водночас, серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну.

    Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
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