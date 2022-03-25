Маріуполь під контролем ЗСУ, а Волноваха знищена

У Волновасі знищено більшість будівель та інфраструктури

Місто Маріуполь, яке одне з найбільше зазнало атаки російського загарбника, зараз перебуває під контролем Збройних сил України, однак місто Волноваха фактично знищено. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

Він зазначив, що обстріли ідуть по всій лінії розмежування: Авдіївка, Очеретине, Торецьк, Вугледар. За його словами, сьогодні були удари з повітря. «Ключові міста і всі великі міста перебувають під контролем українських Збройних сил України», – сказав Кириленко.

За його словами, ЗСУ залишили місто Волноваха, бої за яке точилися два тижні, і на сьогодні такого населеного пункту, по суті, не існує, бо знищено більшість будівель та інфраструктури.

«Тому ЗСУ перебазувались на інші позиції. Інші населені пункти, в тому числі багатостраждальний Маріуполь, тримаються українськими збройними силами», – сказав голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, мешканців Лівобережного району міста Маріуполь окупанти захоплюють та депортують в Росію. Раніше, з'явилось відео який вигляд Маріуполь має сьогодні.

Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.