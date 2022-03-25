  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Маріуполь під контролем ЗСУ, а Волноваха знищена

    Маріуполь під контролем ЗСУ, а Волноваха знищена
    фото: скріншот відео з дрону the Guardian

    У Волновасі знищено більшість будівель та інфраструктури

    Місто Маріуполь, яке одне з найбільше зазнало атаки російського загарбника, зараз перебуває під контролем Збройних сил України, однак місто Волноваха фактично знищено. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

    Він зазначив, що обстріли ідуть по всій лінії розмежування: Авдіївка, Очеретине, Торецьк, Вугледар. За його словами, сьогодні були удари з повітря. «Ключові міста і всі великі міста перебувають під контролем українських Збройних сил України», – сказав Кириленко.

    За його словами, ЗСУ залишили місто Волноваха, бої за яке точилися два тижні, і на сьогодні такого населеного пункту, по суті, не існує, бо знищено більшість будівель та інфраструктури.

    «Тому ЗСУ перебазувались на інші позиції. Інші населені пункти, в тому числі багатостраждальний Маріуполь, тримаються українськими збройними силами», – сказав голова Донецької ОВА.

    Нагадаємо, мешканців Лівобережного району міста Маріуполь окупанти захоплюють та депортують в Росію. Раніше, з'явилось відео який вигляд Маріуполь має сьогодні.

    Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.

    Читайте також: Бомбардування Маріуполя: спецоперацією керує «улюбленець Путіна», який нищив Сирію
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполь під контролем ЗСУ, а Волноваха знищена