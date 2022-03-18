Путін озвучив свої вимоги до України президенту Туреччини

Кремлівські вимоги діляться на дві категорії

Російський диктатор Володимир Путін провів телефону розмову з президентом Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і повідомив, чого саме вимагає Росія для мирної угоди з Україною. Про це пише BBC.

Кремлівські вимоги діляться на дві категорії. Головна серед них – що Україна має стати нейтральною та не претендувати членства в НАТО.

У цій категорії є й інші вимоги, які здебільшого спрямовані на «збереження обличчя» для російської сторони.

Україна мала би пройти процес роззброєння, щоб була певність, що вона не становить загрози для Росії. В Україні мав би існувати захист російської мови. І є ще одна вимога, яка звучить як «денацифікація».

«Це глибоко образливо для Зеленського, яким сам є євреєм, і деякі його родичі загинули під час Голокосту, але турецька сторона вважає, що Зеленському було б досить легко погодитися. Можливо, Україні буде достатньо засудити всі форми неонацизму та пообіцяти їх стримувати», –йдеться у повідомленні BBC.

З другою категорією вимог будуть труднощі, і під час телефонної розмови Путін сказав, що для досягнення домовленості з цих питань потрібно провести переговори віч-на-віч між ним та українським президентом. Зеленський вже заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії.

Ці вимоги стосуються статусу Донбасу на сході України, частини якого в односторонньому порядку вже заявили про своє відділення та про свою проросійську орієнтацію, а також статус Криму.

«Якщо дрібні деталі будь-якої угоди не будуть детально відпрацьовані, президент Путін та його наступники завжди зможуть використати це як привід для нового вторгнення в Україну.

На укладання мирної угоди може піти багато часу, навіть якщо саме припинення вогню тим часом зупинить кровопролиття», – йдеться у матеріалі BBC.

Нагадаємо, президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним