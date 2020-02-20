Фронтмен гурту «Ленінград» Шнуров пішов у політику



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Сергій Шнуров - однопартійцям: я вам стану у пригоді, принаймні зі мною буде веселіше Фото: instagram.com/shnurovs

Сергій Шнуров балотуватиметься у Держдуму на виборах 2021 року

Лідер російського гурту «Ленінград» Сергій Шнуров вступив у «Партію зростання». Про це повідомив Telegram-канал «Открытые медиа».

Лідер «Партії зростання» Борис Титов заявив, що Шнуров балотуватиметься в Держдуму на виборах 2021 року від цієї партії й очолить список кандидатів.

«Джерело «Открытых медиа» уточнило, що лідер «Партії зростання» Титов сказав про це не з трибуни, а в кулуарній розмові з однопартійцями», – наголошують у повідомленні.

«Я вам стану у пригоді, принаймні зі мною буде веселіше», – цитує «Фонтанка» Шнурова.

Фото: Ірина Корбат/«Фонтанка.ру»

За прийняття музиканта в партію одноголосно проголосував 21 член регіонального відділення Петербурга, присутній на зустрічі, усього у відділенні 35 членів.

Наприкінці січня 2020 року Шнуров заявив, що може зайнятися політикою.

10 січня «Медуза» з посиланням на джерела повідомила, що Кремль має намір створити в Росії низку нових партій «для створення ілюзії конкуренції, а також для розпорошування опозиційно налаштованого електорату». Як лідера однієї з партій, яку «пустять до Держдуми», розглядають, за даними видання, Шнурова.