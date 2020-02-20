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    Фронтмен гурту «Ленінград» Шнуров пішов у політику

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    <p>Сергій Шнуров - однопартійцям: я вам стану у пригоді, принаймні зі мною буде веселіше</p> - Фронтмен гурту «Ленінград» Шнуров пішов у політику

    Сергій Шнуров - однопартійцям: я вам стану у пригоді, принаймні зі мною буде веселіше

    Фото: instagram.com/shnurovs

    Сергій Шнуров балотуватиметься у Держдуму на виборах 2021 року

    Лідер російського гурту «Ленінград» Сергій Шнуров вступив у «Партію зростання». Про це повідомив Telegram-канал «Открытые медиа».

    Лідер «Партії зростання» Борис Титов заявив, що Шнуров балотуватиметься в Держдуму на виборах 2021 року від цієї партії й очолить список кандидатів.

    «Джерело «Открытых медиа» уточнило, що лідер «Партії зростання» Титов сказав про це не з трибуни, а в кулуарній розмові з однопартійцями», – наголошують у повідомленні.

    «Я вам стану у пригоді, принаймні зі мною буде веселіше», – цитує «Фонтанка» Шнурова.

    Фото: Ірина Корбат/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ірина Корбат/«Фонтанка.ру»

    За прийняття музиканта в партію одноголосно проголосував 21 член регіонального відділення Петербурга, присутній на зустрічі, усього у відділенні 35 членів.

    Наприкінці січня 2020 року Шнуров заявив, що може зайнятися політикою.

    10 січня «Медуза» з посиланням на джерела повідомила, що Кремль має намір створити в Росії низку нових партій «для створення ілюзії конкуренції, а також для розпорошування опозиційно налаштованого електорату». Як лідера однієї з партій, яку «пустять до Держдуми», розглядають, за даними видання, Шнурова.

    Росія музика партії політика
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