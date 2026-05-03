США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході

ОАЕ, Ізраїль і Катар отримають ракети з лазерним наведенням

Адміністрація Дональда Трампа вкотре скористалася правом обійти схвалення Конгресу для прискорення військових поставок Ізраїлю, Катару, ОАЕ та Кувейту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Державний секретар Марко Рубіо офіційно обґрунтував це рішення «надзвичайною ситуацією», що виникла через тривалу війну з Іраном. Загальна вартість схвалених пакетів озброєння перевищує $8,6 млрд, а основна частина поставок спрямована на посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони регіональних партнерів.

Згідно з оприлюдненими даними, Катар отримає ракети для систем Patriot та високоточну зброю на загальну суму понад $5 млрд. Кувейту погоджено продаж інтегрованої системи бойового управління за $2,5 млрд, а Ізраїль та ОАЕ отримають великі партії ракет APKWS із лазерним наведенням. Експерти зауважують, що такі термінові заходи пов'язані з критичним виснаженням американських арсеналів, зокрема дефіцитом перехоплювачів до Patriot, на тлі бойових дій у регіоні.

Використання механізму надзвичайного стану дозволяє Білому дому уникати тривалих процедур перевірки в Конгресі, що вже ставало приводом для критики з боку законодавців у березні. Водночас у Держдепартаменті наголошують, що негайна передача зброї відповідає інтересам національної безпеки США та необхідна для захисту союзників від іранських ракетних і дронових атак.

Як відомо, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій.

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.