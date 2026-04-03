Трамп знайшов Джей Ді Венсу ще одну роботу

Президент США заявив, що Джей Ді Венс відповідатиме за протидію шахрайству

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу очолити масштабну кампанію з протидії шахрайству в країні. Нова роль Венса передбачає тотальний аудит використання бюджетних коштів. Про це американський президент написав у пʼятницю у своїй соцмережі, інформує «Главком».

Трамп заявив, що проблема фінансових махінацій у США набула «масштабного та повсюдного» характеру. Президент запропонував називати віцепрезидента «царем з питань шахрайства» (Fraud Czar) та наголосив на важливості цієї місії для майбутнього країни.

«Робота, яку він виконуватиме разом з багатьма чудовими людьми в адміністрації Трампа, стане важливим чинником того, наскільки великим буде майбутнє нашої країни», – сказав президент Трамп.

За словами глави Білого дому, Джей Ді Венс працюватиме разом із командою експертів адміністрації, щоб зупинити «безпрецедентне розкрадання грошей платників податків».

Окрему увагу Трамп зосередив на штатах, де при владі перебувають демократи. Він прямо звинуватив політичних опонентів у корупції.

«Нечесні політики-демократи, як у Каліфорнії, Іллінойсі, Міннесоті (Сомалі, стережись!), Мені, Нью-Йорку та багатьох інших, мали повну свободу дій у безпрецедентному розкраданні грошей платників податків», – написав президент США, натякаючи на зловживання у сфері соціальних програм та міграційної політики.

Трамп також заявив, що масштаби зловживань настільки значні, що в разі успіху «ми буквально змогли б збалансувати наш американський бюджет». При цьому він додав, що «рейди вже розпочалися в Лос-Анджелесі», і побажав Венсу успіхів.

«Главком» писав, що всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину 7–8 квітня, аби підтримати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Зокрема, він візьме участь у передвиборчому мітингу прем’єр-міністра Угорщини.