Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп знайшов Джей Ді Венсу ще одну роботу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Трамп знайшов Джей Ді Венсу ще одну роботу
Джей Ді Венс отримав від Трампа карт-бланш на боротьбу із шахрайством
фото: Білий дім

Президент США заявив, що Джей Ді Венс відповідатиме за протидію шахрайству

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу очолити масштабну кампанію з протидії шахрайству в країні. Нова роль Венса передбачає тотальний аудит використання бюджетних коштів. Про це американський президент написав у пʼятницю у своїй соцмережі, інформує «Главком».

Трамп заявив, що проблема фінансових махінацій у США набула «масштабного та повсюдного» характеру. Президент запропонував називати віцепрезидента «царем з питань шахрайства» (Fraud Czar) та наголосив на важливості цієї місії для майбутнього країни.

«Робота, яку він виконуватиме разом з багатьма чудовими людьми в адміністрації Трампа, стане важливим чинником того, наскільки великим буде майбутнє нашої країни», – сказав президент Трамп.

За словами глави Білого дому, Джей Ді Венс працюватиме разом із командою експертів адміністрації, щоб зупинити «безпрецедентне розкрадання грошей платників податків».

Окрему увагу Трамп зосередив на штатах, де при владі перебувають демократи. Він прямо звинуватив політичних опонентів у корупції.

«Нечесні політики-демократи, як у Каліфорнії, Іллінойсі, Міннесоті (Сомалі, стережись!), Мені, Нью-Йорку та багатьох інших, мали повну свободу дій у безпрецедентному розкраданні грошей платників податків», – написав президент США, натякаючи на зловживання у сфері соціальних програм та міграційної політики.

Трамп також заявив, що масштаби зловживань настільки значні, що в разі успіху «ми буквально змогли б збалансувати наш американський бюджет». При цьому він додав, що «рейди вже розпочалися в Лос-Анджелесі», і побажав Венсу успіхів.

«Главком» писав, що всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину 7–8 квітня, аби підтримати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Зокрема, він візьме участь у передвиборчому мітингу прем’єр-міністра Угорщини.

Теги: Дональд Трамп США Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua