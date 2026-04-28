Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи

glavcom.ua
Ціни на енергоносії зростають, а уряди Європи, які страждають від скрутного фінансування, мають мало інструментів для захисту виборців від наслідків

Європейські лідери дедалі більше занепокоєні тим, що конфлікт між США та Іраном переростає з економічного потрясіння на глибоку політичну кризу, яка загрожує стабільності ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Стрімке зростання цін на енергоносії та уповільнення економіки створюють умови для посилення позицій популістів, що ставить під удар традиційний політичний мейнстрім. Найбільші побоювання викликає Франція, де на тлі падіння популярності влади зростає підтримка «Національного об’єднання», що може привести ультраправих до Єлисейського палацу наступного року.

Шеймус Боланд, президент Європейського економічного та соціального комітету, зазначає, що здорожчання життя найбільше б’є по домогосподарствах із низьким та середнім доходом. Це підриває довіру не лише до національних урядів, а й до спроможності інституцій ЄС захистити громадян від зовнішніх шоків, стимулюючи протекціонізм. Ознаки занепаду політичного центру спостерігаються по всьому блоку: у Болгарії на виборах 20 квітня переміг прихильний до Кремля колишній президент Румен Радєв, у Румунії коаліційна криза загрожує уряду Іллі Болояна, а в Німеччині «Альтернатива для Німеччини» розширює свій вплив на західні федеральні землі.

На тлі блокади Ормузької протоки та ціни на нафту понад $100 за барель, європейська економіка опинилася в стані стагнації та інфляції (стагфляції). Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підтвердив, що прогноз зростання ВВП на весну буде переглянуто в бік зниження. При цьому фіскальний простір для маневру в ЄС суттєво обмежений великими боргами часів пандемії, тому Брюссель рекомендує лише точкові та тимчасові заходи підтримки.

Президент Франції Еммануель Макрон закликає Європу «прокинутися», наголошуючи, що ЄС опинився в унікальній ситуації одночасного протистояння з боку лідерів США, Росії та Китаю. Разом із прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом він пропонує збільшити спільний борг ЄС для інвестицій. Однак це знову розпалює суперечки між «ощадливою» північчю блоку та південними країнами. На тлі необхідності виплачувати 25 мільярдів євро щорічного боргу за пандемічні програми з 2028 року, Макрон назвав вимоги про швидке повернення коштів «ідіотизмом», підкреслюючи складність бюджетних переговорів у часи геополітичної турбулентності.

Як відомо, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. 

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Читайте також

Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Вчора, 23:13
Сили оборони уразили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С»
Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів ворога на півдні та сході
Вчора, 16:25
Білий дім отримав пропозицію від Ірану
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
Вчора, 07:09
Зеленський чесно визнав. що через війну в Ірані зірвано поставки в Україну частини критично важливої зброї
«Україна – це не «трохи пізніше»: як Київ відмовляється стояти в черзі за Іраном
24 квiтня, 11:01
Іноземні медійники акцентують увагу на оновленому інтер’єрі театру, про злочин росіян не говорять
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
24 квiтня, 09:10
Катер був швидко виявлений і успішно знищений
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
23 квiтня, 20:10
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються
Окупанти атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: загинув чоловік, є постраждалі (оновлено)
15 квiтня, 19:43
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
14 квiтня, 15:20
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
1 квiтня, 23:59

Політика

Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
НАТО розглядає відмову від щорічних самітів через Трампа
НАТО розглядає відмову від щорічних самітів через Трампа
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
Підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Вчора, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
