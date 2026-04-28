Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи

Ціни на енергоносії зростають, а уряди Європи, які страждають від скрутного фінансування, мають мало інструментів для захисту виборців від наслідків

Європейські лідери дедалі більше занепокоєні тим, що конфлікт між США та Іраном переростає з економічного потрясіння на глибоку політичну кризу, яка загрожує стабільності ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Стрімке зростання цін на енергоносії та уповільнення економіки створюють умови для посилення позицій популістів, що ставить під удар традиційний політичний мейнстрім. Найбільші побоювання викликає Франція, де на тлі падіння популярності влади зростає підтримка «Національного об’єднання», що може привести ультраправих до Єлисейського палацу наступного року.

Шеймус Боланд, президент Європейського економічного та соціального комітету, зазначає, що здорожчання життя найбільше б’є по домогосподарствах із низьким та середнім доходом. Це підриває довіру не лише до національних урядів, а й до спроможності інституцій ЄС захистити громадян від зовнішніх шоків, стимулюючи протекціонізм. Ознаки занепаду політичного центру спостерігаються по всьому блоку: у Болгарії на виборах 20 квітня переміг прихильний до Кремля колишній президент Румен Радєв, у Румунії коаліційна криза загрожує уряду Іллі Болояна, а в Німеччині «Альтернатива для Німеччини» розширює свій вплив на західні федеральні землі.

На тлі блокади Ормузької протоки та ціни на нафту понад $100 за барель, європейська економіка опинилася в стані стагнації та інфляції (стагфляції). Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підтвердив, що прогноз зростання ВВП на весну буде переглянуто в бік зниження. При цьому фіскальний простір для маневру в ЄС суттєво обмежений великими боргами часів пандемії, тому Брюссель рекомендує лише точкові та тимчасові заходи підтримки.

Президент Франції Еммануель Макрон закликає Європу «прокинутися», наголошуючи, що ЄС опинився в унікальній ситуації одночасного протистояння з боку лідерів США, Росії та Китаю. Разом із прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом він пропонує збільшити спільний борг ЄС для інвестицій. Однак це знову розпалює суперечки між «ощадливою» північчю блоку та південними країнами. На тлі необхідності виплачувати 25 мільярдів євро щорічного боргу за пандемічні програми з 2028 року, Макрон назвав вимоги про швидке повернення коштів «ідіотизмом», підкреслюючи складність бюджетних переговорів у часи геополітичної турбулентності.

Як відомо, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін.

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.