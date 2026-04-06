Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини

Єгор Голівець
Трамп заявив, що не переймається можливими воєнними злочинами
фото: CNN

Президент США не переймається оцінками ударів по інфраструктурі Ірану і висунув ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує, чи можуть потенційні удари по об’єктах в Ірані вважатися воєнними злочинами. Він прокоментував можливість атак на критичну інфраструктуру Ірану, які можуть бути відповідно кваліфіковані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Під час великоднього заходу в Білому домі журналісти запитали Трампа, чи можуть такі удари порушувати міжнародне право. «Я не переймаюся цим», – відповів президент США.

Він також висловив власне трактування поняття воєнного злочину. «Знаєте, що таке воєнний злочин? Воєнний злочин – це дозволити Ірану мати ядерну зброю», – заявив Трамп.

Раніше американський лідер неодноразово попереджав, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та інших об’єктах інфраструктури Ірану, якщо Тегеран не погодиться на угоду або не відкриє Ормузьку протоку для судноплавства. За даними ЗМІ, Трамп також встановив дедлайн для Ірану, вимагаючи піти на домовленості із США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що спроба передати зброю іранському населенню провалилася через дії посередників: озброєння не дійшло до адресатів і було привласнене відповідальними за його доставку. Американський лідер наголосив, що обурений зривом цієї операції та пригрозив причетним жорсткими наслідками. 

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. За словами співрозмовниками агенства, Тегеран отримав рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій. 

 

Читайте також:

Читайте також

«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
3 квiтня, 12:12
Іран мобілізував понад мільйон людей для відбиття можливої наземної операції США
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
27 березня, 08:00
Керівництво компанії зустрілося із делегацією Міністерства фінансів США та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США
«Нафтогаз» повідомив, скільки газу закупив у США з початку минулого року
24 березня, 13:03
Сігурні Вівер була тричі номінована на кінопремію Оскар
76-річна Сігурні Вівер вразила соцмережі своїм виглядом на Оскарі (фото)
17 березня, 14:18
Оновлено курсування приміських рейсів на Дніпропетровщині та Запоріжжі з 17 березня
«Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів у двох областях
17 березня, 06:14
За два тижні до початку повномасштабної війни підрозділ Вільховецького відправили до кордону з Білоруссю
Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького
14 березня, 09:00
Президент заговорив про підписання великої угоди зі США
Зеленський пояснив, чому США нарешті схиляються до дронової угоди
12 березня, 12:18
Аятола міг отримати легкі поранення під час ударів по країні
Іран підтвердив поранення нового верховного лідера
12 березня, 11:58
У Дубаї безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour
Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї
12 березня, 02:19

Нідерландське місто оголосило війну чайкам: причина
Нідерландське місто оголосило війну чайкам: причина
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини
Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії
Румунія висунула обвинувачення двом українцям у спробі диверсії
Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
План озброїти іранців провалився: Трамп обурений
План озброїти іранців провалився: Трамп обурений
Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося
Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
