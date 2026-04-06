Трамп зробив резонансну заяву про воєнні злочини

Президент США не переймається оцінками ударів по інфраструктурі Ірану і висунув ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує, чи можуть потенційні удари по об’єктах в Ірані вважатися воєнними злочинами. Він прокоментував можливість атак на критичну інфраструктуру Ірану, які можуть бути відповідно кваліфіковані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Під час великоднього заходу в Білому домі журналісти запитали Трампа, чи можуть такі удари порушувати міжнародне право. «Я не переймаюся цим», – відповів президент США.

Він також висловив власне трактування поняття воєнного злочину. «Знаєте, що таке воєнний злочин? Воєнний злочин – це дозволити Ірану мати ядерну зброю», – заявив Трамп.

Раніше американський лідер неодноразово попереджав, що США можуть завдати ударів по електростанціях, мостах та інших об’єктах інфраструктури Ірану, якщо Тегеран не погодиться на угоду або не відкриє Ормузьку протоку для судноплавства. За даними ЗМІ, Трамп також встановив дедлайн для Ірану, вимагаючи піти на домовленості із США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що спроба передати зброю іранському населенню провалилася через дії посередників: озброєння не дійшло до адресатів і було привласнене відповідальними за його доставку. Американський лідер наголосив, що обурений зривом цієї операції та пригрозив причетним жорсткими наслідками.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. За словами співрозмовниками агенства, Тегеран отримав рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій.