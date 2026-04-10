«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США

Каллас нагадала про війну в Україні і відсутність підтримки з боку партнерів

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європа не повинна самостійно забезпечувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю політикині телеканалу CNN.

Каллас наголосила, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути взаємною. «Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам із РФ, це не може бути вулицею з одностороннім рухом», – заявила вона.

За словами представниці ЄС, відповідальність за стабільність у стратегічно важливих регіонах має розподілятися між партнерами, а не покладатися лише на одну сторону.

Каллас також дала зрозуміти, що ЄС очікує більшої залученості від інших держав, зокрема у контексті протидії російській агресії проти України.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі відбулася в напруженому тоні та завершилася жорсткими зауваженнями на адресу європейських союзників. Американський президент висловив невдоволення позицією ключових партнерів, зокрема Франції та Іспанії, які не підтримали спільні дії США та Ізраїлю щодо Тегерана.

Як повідомляють джерела, діалог швидко перейшов у формат емоційного виступу Трампа. Згодом він публічно розкритикував Альянс у своїх соцмережах, охарактеризувавши його дії як неефективні. Також він знову підняв питання Гренландії та наголосив, що НАТО не виправдало очікувань Вашингтона у критичний момент, попри значну залежність Європи від стабільності в Ормузькій протоці.

Окремо Дональд Трамп розглядає варіант скорочення американської військової присутності в Європі, включно зі зменшенням чисельності контингенту.



