Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
Каллас відбила закиди США щодо пасивності ЄС
фото: chinadaily.com

Каллас нагадала про війну в Україні і відсутність підтримки з боку партнерів

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європа не повинна самостійно забезпечувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю політикині телеканалу CNN.

Каллас наголосила, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути взаємною. «Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам із РФ, це не може бути вулицею з одностороннім рухом», – заявила вона.

За словами представниці ЄС, відповідальність за стабільність у стратегічно важливих регіонах має розподілятися між партнерами, а не покладатися лише на одну сторону.

Каллас також дала зрозуміти, що ЄС очікує більшої залученості від інших держав, зокрема у контексті протидії російській агресії проти України.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі відбулася в напруженому тоні та завершилася жорсткими зауваженнями на адресу європейських союзників. Американський президент висловив невдоволення позицією ключових партнерів, зокрема Франції та Іспанії, які не підтримали спільні дії США та Ізраїлю щодо Тегерана.

Як повідомляють джерела, діалог швидко перейшов у формат емоційного виступу Трампа. Згодом він публічно розкритикував Альянс у своїх соцмережах, охарактеризувавши його дії як неефективні. Також він знову підняв питання Гренландії та наголосив, що НАТО не виправдало очікувань Вашингтона у критичний момент, попри значну залежність Європи від стабільності в Ормузькій протоці.

Окремо Дональд Трамп розглядає варіант скорочення американської військової присутності в Європі, включно зі зменшенням чисельності контингенту.
 
 

Читайте також:

Теги: Європейський Союз США нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua