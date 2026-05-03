Трамп планує вивести з Німеччини значно більше військових, ніж було заплановано

Аліна Самойленко

фото: AP

Раніше США планували скоротити контингент на 5 тис. військових

Президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Слова американського президента прозвучали невдовзі після офіційного повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.

Це рішення стало продовженням напруженості між Вашингтоном та європейськими лідерами, яка загострилася на тлі війни з Іраном. Трамп анонсував перегляд військової присутності після критичних зауважень канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо політики США. У відповідь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав такі кроки очікуваними та наголосив, що Європі необхідно активніше дбати про власну безпеку самостійно. Наразі Німеччина залишається ключовим логістичним хабом США в Європі, де на авіабазі Рамштайн базуються підрозділи повітряних сил, відповідальні за стратегічні операції та евакуацію.

Як відомо, після заяви президента США Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності в Німеччині американські військові, які перебувають у країні, наголосили на важливості своєї місії. 

До слова, Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути виведення військ не лише з Німеччини, а й з інших європейських країн.

