Трамп зробив тривожну заяву про Україну і плани США

Єгор Голівець
скріншот з відео

Президент США визнав, що Вашингтон зосередив головну увагу на Ірані, а питання війни РФ проти України відійшло на другий план

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі американська адміністрація більше зосереджена на ситуації навколо Ірану, ніж на війні Росії проти України. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали про мирні переговори щодо війни в Україні, однак він не назвав конкретних строків чи нових ініціатив. «Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде», – заявив президент США.

Водночас Трамп прямо вказав, що зараз ключовим зовнішньополітичним напрямком для Вашингтона є Іран. «Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити», – сказав він.

За словами американського президента, майбутня домовленість із Тегераном має передбачати відсутність у Ірану ядерної зброї.

Окремо Трамп заявив, що позитивно оцінює ситуацію на фондовому ринку та зниження цін на нафту. Також він повідомив про зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За словами Трампа, сторони демонструють готовність до перемир’я, яке також зачепить «Хезболлу».

На запитання про строки нового раунду переговорів щодо міжнародних криз президент США відповів без конкретики. «Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що протягом тривалого часу Дональд Трамп застосовував тактику тиску на інші держави, намагаючись диктувати умови в усьому – від торговельних відносин до внутрішніх методів управління. Проте останні події демонструють, що світові лідери все частіше готові кидати виклик американському президенту, виявляючи обмеженість його впливу. 

 

Теги: Іран війна США Україна

