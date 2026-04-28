Чи нападе Росія на НАТО найближчими місяцями? Стубб жорстко відповів на прогноз Туска

Президент Фінляндії пояснив, чому Путін не наважиться перевірити 5 статтю НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив скептицизм щодо прогнозів премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска про можливість нападу Росії на країни НАТО протягом найближчих місяців. Посадовець закликав зберігати спокій та зосередитися на зміцненні обороноздатності Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Guardian.

Стубб наголосив, що наразі не бачить стимулів для Росії випробовувати на міцність статтю 5 договору НАТО. За його словами, хоча гібридні загрози залишаються постійним фактором, прямого військового тестування східного флангу Альянсу він не очікує.

«Ми працюємо над різними сценаріями, але я повертаюся до заклику: залишайтеся спокійними та зібраними», – зазначив президент Фінляндії.

Стубб також підкреслив необхідність перерозподілу відповідальності за оборону між США та Європою. За його словами, європейські країни мають переходити до формату розподілу навантаження ближче до 50/50.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що Європа перебуває у «передвоєнному стані». Він припустив, що Росія може бути готова до агресії проти країн НАТО значно раніше, ніж вважалося раніше, якщо європейські держави не наростять свої військові потужності.

Також «Главком» раніше повідомляв, що Росія розглядає можливість проведення локальної військової акції в акваторії Балтійського моря, щоб прощупати ґрунт і вивчити готовність НАТО до відповіді. Кремль цілком може зважитися на точковий крок, наприклад, на встановлення контролю над невеликим островом, аби продемонструвати свою силу без розв'язання повномасштабної війни.

Окрім того, естонська розвідка виявила в соціальних мережах скоординовану інформаційну атаку, спрямовану на популяризацію концепції так званої «Народної республіки Нарва». У Таллінні серйозно занепокоєні, що подібні вкиди можуть бути медійною прелюдією до реалізації «гібридного сценарію», який Росія вже випробовувала в Україні у 2014 році.