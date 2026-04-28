Чи нападе Росія на НАТО найближчими місяцями? Стубб жорстко відповів на прогноз Туска

Валерія Поліщук
Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив необхідність перерозподілу відповідальності за оборону між США та Європою
фото: Yle

Президент Фінляндії пояснив, чому Путін не наважиться перевірити 5 статтю НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив скептицизм щодо прогнозів премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска про можливість нападу Росії на країни НАТО протягом найближчих місяців. Посадовець закликав зберігати спокій та зосередитися на зміцненні обороноздатності Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Guardian.

Стубб наголосив, що наразі не бачить стимулів для Росії випробовувати на міцність статтю 5 договору НАТО. За його словами, хоча гібридні загрози залишаються постійним фактором, прямого військового тестування східного флангу Альянсу він не очікує.

«Ми працюємо над різними сценаріями, але я повертаюся до заклику: залишайтеся спокійними та зібраними», – зазначив президент Фінляндії. 

Стубб  також підкреслив необхідність перерозподілу відповідальності за оборону між США та Європою. За його словами, європейські країни мають переходити до формату розподілу навантаження ближче до 50/50.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що Європа перебуває у «передвоєнному стані». Він припустив, що Росія може бути готова до агресії проти країн НАТО значно раніше, ніж вважалося раніше, якщо європейські держави не наростять свої військові потужності.

Також «Главком» раніше повідомляв, що Росія розглядає можливість проведення локальної військової акції в акваторії Балтійського моря, щоб прощупати ґрунт і вивчити готовність НАТО до відповіді. Кремль цілком може зважитися на точковий крок, наприклад, на встановлення контролю над невеликим островом, аби продемонструвати свою силу без розв'язання повномасштабної війни.

Окрім того, естонська розвідка виявила в соціальних мережах скоординовану інформаційну атаку, спрямовану на популяризацію концепції так званої «Народної республіки Нарва». У Таллінні серйозно занепокоєні, що подібні вкиди можуть бути медійною прелюдією до реалізації «гібридного сценарію», який Росія вже випробовувала в Україні у 2014 році.

Теги: НАТО Дональд Туск росія Європа Фінляндія

Читайте також

Які зміни для ППО вже на підході
ЗСУ отримають нові можливості: що змінить дистанційна ППО
24 квiтня, 19:45
У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
знімки Vantor
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
6 квiтня, 05:50
Росія знищила садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку
Росія зруйнувала садибу на Харківщині, що пережила світові війни
7 квiтня, 16:41
Нейтральні атлети Крилова, Посашков, Коржова та Семенова взяли участь у пропагандистському заході
Міжнародний союз ковзанярів прокоментував участь нейтральних росіян у пропагандистському заході
8 квiтня, 11:49
Лавров провів зустріч з Сі Цзіньпіном
Лавров зустрівся з Сі Цзіньпіном та назвав союз РФ і Китаю опорою для світу
15 квiтня, 05:27
На місцях влучань виникли пожежі
Туапсе атакували дрони: під ударом НПЗ «Роснафти»
16 квiтня, 04:34
Співробітники ФСБ, яких пов’язують із вбивствами опозиціонерів, могил бути залучені до державної допінгової програми Росії
ФСБшники, які труїли Навального, причетні до допінгового скандалу? Коментар агенції WADA
20 квiтня, 19:44
У РФ спостерігається стійке скорочення попиту в секторі будівництва, а також у низці стратегічно важливих галузей економіки
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
Сьогодні, 09:53

Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ
Племінник Кадирова отримав громадянство Сербії
ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України
ЄС узявся за енергоносії РФ. 21-й пакет санкцій націлився на нафтові доходи Кремля
«Очікуємо поваги від Ізраїлю». Зеленький прокоментував ситуацію із краденим зерном
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Сьогодні, 15:26
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив результативне досягнення Роналду
Сьогодні, 14:36
Розвідка: економіка Росії входить у системну кризу
Сьогодні, 14:35
Вашингтон переплутав прапори напередодні візиту короля Чарльза III
Сьогодні, 14:02

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
