NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США

Війна в Ірані продемонструвала Китаю, Росії та Північної Кореї вразливість США до асиметричних атак

Попри колосальну технічну перевагу та військовий бюджет, що у сто разів перевищує іранський, Сполучені Штати зіткнулися з неочікуваними труднощами у війні з Тегераном. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Хоча на початку конфлікту американські сили завдали значних ударів по іранській армії, стратегічного успіху досягти не вдалося: Іран продовжує контролювати Ормузьку протоку, а його ракети та дрони залишаються реальною загрозою. Ця ситуація викрила глибоку кризу американської воєнної машини, яка виявилася непідготовленою до сучасного протистояння. Сотні мільярдів доларів були витрачені на складні літаки та кораблі, які чудово воюють із подібною технікою, але пасують перед дешевою, масово виробленою зброєю. Крім того, консолідована оборонна промисловість США та бюрократизований уряд не здатні швидко наростити випуск критично важливих ракет, таких як Tomahawk та Patriot.

Для виправлення ситуації Сполученим Штатам необхідно терміново змінити пріоритети, зосередившись на технологіях боротьби з безпілотниками та створенні власного арсеналу дешевої одноразової зброї. Важливим кроком має стати розширення промислової бази за рахунок динамічних технологічних компаній, щоб подолати монополію кількох великих підрядників, та зміцнення співпраці з іншими демократичними країнами. Хоча адміністрація Трампа намагалася тиснути на виробників для збільшення обсягів, хаотичне управління та замовлення вразливих дорогих проєктів, як-от лінкорів «класу Трамп», підривають цей прогрес. Війна в Ірані вже стала дороговказом для Китаю, Росії та Північної Кореї, демонструючи вразливість США до асиметричних атак. Вашингтон має негайно перейти до реальних реформ, оскільки його військові недоліки тепер очевидні не лише союзникам, а й усім потенційним противникам.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем виступив із критикою чинного перемир’я з Тегераном, закликавши президента Дональда Трампа повернутися до активних бойових дій.

На думку Грема, нинішня пауза у війні не принесла США бажаних результатів: іранський режим зберіг владу, його ядерний потенціал не знищено, а стратегічно важлива Ормузька протока залишається заблокованою.