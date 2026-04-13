Не Ісус, а лікар. Трамп виправдався за скандальний пост (відео)

Трамп опублікував зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, яке викликало резонанс навіть серед частини його прихильників

Президент США Дональд Трамп піддався тиску з боку своїх католицьких прихильників і видалив допис, у якому порівняв себе з Ісусом Христом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Beast.

Після серії різких заяв на адресу Папи Лева XIV у соцмережі Truth Social Дональд Трамп опублікував зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, яке викликало резонанс навіть серед частини його прихильників. На оприлюдненому пізно ввечері в неділю зображенні Трамп постає в образі Ісуса Христа: він кладе руку на пацієнта, що лежить у лікарняному ліжку, ніби зцілюючи його.

Навколо Трампа зображені інші персонажі, зокрема медсестра, солдат і жінка, яка молиться. Також на зображенні присутні прапор США, кілька білоголових орлів, статуя Свободи та Меморіал Лінкольна. Пост був видалений після хвилі обурення. Кілька годин потому Трамп заявив під час пресконференції, що він вважав, що на ньому зображений лікар Червоного Хреста, а не Ісус.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Він заявив, що чинного понтифіка нібито обрали з політичних міркувань. Після цього президент США опублікував у Truth Social зображення себе у вигляді Ісуса, який зцілює хворого.

Згодом Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером.