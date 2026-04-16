Де в ЄС найбільше українських біженців і скільки їх загалом: дані Євростату

Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2027 року

У країнах Європейського Союзу станом на кінець лютого 2026 року перебувають 4,4 млн українців зі статусом тимчасового захисту. За місяць їхня кількість зросла на 22 415 осіб. Про це стало відомо з оновлених даних Євростату, пише «Главком».

Найбільше українців прийняли три країни:

Німеччина – 1 267 475 осіб (28,8%);

Польща – 966 595 осіб (22,0%);

Чехія – 399 630 осіб (9,1%).

Саме ці держави залишаються ключовими напрямками для українських біженців.

Протягом лютого кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 24 країнах ЄС. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині (+7 245), Чехії (+2 445) та Іспанії (+2 425). Водночас у трьох країнах відбулося зменшення – в Естонії, Франції та Люксембурзі.

Українці становлять понад 98% усіх отримувачів тимчасового захисту. Серед них:

43,5% – дорослі жінки;

30,2% – діти;

26,3% – дорослі чоловіки.

Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялось, для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов

Як повідомлялося, українці почнуть повертатися з-за кордону додому не раніше 2027 року. Проте навіть цей прогноз залежатиме від безпекових умов.

Раніше «Главком» писав про те, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив неочікуваний і досить жорсткий прогноз щодо демографічного майбутнього країни. На думку дипломата, Україні варто готуватися до того, що значна частина громадян, які виїхали через війну, вже ніколи не повернеться додому.