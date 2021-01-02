Футуролог передрік світу нові пандемії

Причини появи пандемій залишаться незмінними: поганий загальний стан здоров'я людей і їхнє небажання змінювати спосіб життя

Провідний японський футуролог, консультант уряду Японії Моріносуке Кавагуті (Morinosuke Kawaguchi) передрік світу нові пандемії.

За словами фахівця, причини появи пандемій залишаться незмінними: поганий загальний стан здоров'я людей і їхнє небажання змінювати спосіб життя.

Консультант уряду Японії каже, що в критичні моменти люди налякані і очікують гіршого розвитку ситуації. «Але як і інші проблеми, ця теж пройде. Потім знову все повертається на свої місця, як ніби нічого й не було», ─ спрогнозував він.

Моріносуке Кавагуті зауважив, що «неприємна правда» про поганий стан охорони здоров'я в багатьох країнах, а також про поширення діабету і ожиріння серед населення Землі залишиться.

«І очевидно це важливе питання, що має відношення до смертності від коронавірусу. Просто ніхто не говорить про це. Люди кажуть про вакцинацію, санітарну профілактику, всіляких медичних проблемах або підтримку економіки урядом», ─ підкреслив Кавагуті.

Він наголосив, що навіть в таких умовах люди не хочуть змінювати спосіб життя і не відносяться до проблеми серйозно.

Крім того, політики і медичні компанії прагнуть отримати вигоду в нинішній ситуації. У зв'язку з цим футуролог передбачив, що пандемія коронавірусу не стане останньою смертельною інфекцією, що поширилася на планеті. «Ситуація може повторитися, хоча віруси внесли свій вклад в еволюцію людства», ─ резюмував він.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус розповів, що події року, що минає і пандемія коронавірусу дали світу безліч важливих уроків, які необхідно засвоїти у 2021 році. Так, уряди повинні збільшити інвестиції в охорону здоров'я. Для початку необхідно забезпечити доступ всіх громадян до вакцин від коронавурусу. Крім того, політики повинні переконатися, що системи охорони здоров'я повністю підготовлені до наступної пандемії, що обов'язково прийде.

Як повідомлялося, у світі станом на 2 січня понад 84 мільйони жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них більше 538 тясич - за останню добу. Зафіксовано 84 228 325 випадків Covid-19, з них 59 610 817 закінчилися одужанням і 1 834 213 - смертю. За останню добу підтверджено інфікування у 538 086 осіб. При цьому подолати хворобу не вдалося 9197 пацієнтам. Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid-хворих перевищила 20 мільйонів. На другому місці знаходиться Індія з 10,3 мільйона випадків, на третьому - Бразилія (7,7 мільйона інфікованих).