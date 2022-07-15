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  4. Мер Вінниці повідомив про стан матері загиблої дівчинки Лізи
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    Події в Україні

    Мер Вінниці повідомив про стан матері загиблої дівчинки Лізи

    У Ірини Дмитрієвої, яка з донькою потрапила під ракетний обстріл у Вінниці, розрив печінки та опіки - Мер Вінниці повідомив про стан матері загиблої дівчинки Лізи
    У Ірини Дмитрієвої, яка з донькою потрапила під ракетний обстріл у Вінниці, розрив печінки та опіки
    фото з відкритих джерел

    Жінка у свідомості

    Мама маленької дівчинки Лізи, яка загинула під час ракетного обстрілу Вінниці російськими окупантами, перебуває у свідомості. Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов в інтерв'ю «Главкому».

    «Вона у свідомості. У неї розрив печінки. Також травми такі ж, як і в інших – опіки. Їй не повідомляли, що сталося із її донькою», – зазначив мер.

    Моргунов зазначив, що у різних лікарнях міста перебувають 83 поранених. Нікого на лікування до інших міст не транспортували.

    Відомо, що Ірина з донькою йшли на занняття з розвитку дітей. Жінка сама виховувала трирічну Лізу. Дівчинка мала синдром Дауна.

    За кілька днів до трагедії щаслива жінка публікувала знімки із донькою після фотосесії у лавандовому полі.

    Нагадаємо, вчора, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

    Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

    Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця мер Україна жінка окупація #stoprussia
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    Мер Вінниці повідомив про стан матері загиблої дівчинки Лізи