Мер Вінниці повідомив про стан матері загиблої дівчинки Лізи

У Ірини Дмитрієвої, яка з донькою потрапила під ракетний обстріл у Вінниці, розрив печінки та опіки

У Ірини Дмитрієвої, яка з донькою потрапила під ракетний обстріл у Вінниці, розрив печінки та опіки

Жінка у свідомості

Мама маленької дівчинки Лізи, яка загинула під час ракетного обстрілу Вінниці російськими окупантами, перебуває у свідомості. Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов в інтерв'ю «Главкому».

«Вона у свідомості. У неї розрив печінки. Також травми такі ж, як і в інших – опіки. Їй не повідомляли, що сталося із її донькою», – зазначив мер.

Моргунов зазначив, що у різних лікарнях міста перебувають 83 поранених. Нікого на лікування до інших міст не транспортували.

Відомо, що Ірина з донькою йшли на занняття з розвитку дітей. Жінка сама виховувала трирічну Лізу. Дівчинка мала синдром Дауна.

За кілька днів до трагедії щаслива жінка публікувала знімки із донькою після фотосесії у лавандовому полі.

Нагадаємо, вчора, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.



