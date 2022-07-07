Анексія Білорусі. Лукашенко наказав парламенту максимально догодити Росії

Лукашенко хоче, щоб «усі зрозуміли, що таке Росія для Білорусі, і що таке Білорусь для Росії»

Білоруський диктатор погоджується з поглядами Росії на майбутнє його держави

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що інтереси Росії стоять вище за білоруські. Про це він сказав на зустрічі з головою нижньої палати парламенту Білорусі Володимиром Андрійченком.

Лукашенко закликав парламентаря активізувати роботу щодо процесів інтеграції Білорусі у так звану Союзну державу з Росією.

«Зараз ми активізувалися у роботі на російському напрямку. Суверенітет і незалежність – це святе – інтереси білоруського народу. Але треба розуміти, що у Росії глобальні інтереси. У них також відповідні погляди на розвиток Білорусі. І це правильно. Щоб усі зрозуміли, що таке Росія для Білорусі, і що таке Білорусь для Росії», – сказав він.

Білоруський диктатор закликав зробити максимум щодо кооперації з Росією у економіці.

«У цьому плані там також доведеться активізуватися. Зберігаючи суверенітет і незалежність, нам доведеться зробити максимум щодо кооперації в економіці, щодо нашої єдності, єднання. Тобто зробити все для того, аби ніхто не міг кинути камінь у нас, що ми не вирішили цього питання у взаємних з Росією», – сказав Лукашенко.

Союзна держава – наддержавне утворення Росії та Білорусії, договір про створення якої було підписано ще 1999 року. Передбачається, що всередині об'єднання діятиме єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, ринковий та культурний простір, але за 23 роки лише мала частина планів була втілена в реальність.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спрогнозував, що наступна сутичка в боротьбі за переділ світу відбудеться в Центральній Азії. Лукашенко традиційно звинуватив Захід в бажанні «домінувати у світі» і бомбити тих, хто «підняв голову».