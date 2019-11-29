Міністри енергетики України та Росії зустрілись у Відні. Оприлюднені деталі переговорів



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Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

У «Нафтогазі» запевнили, що двосторонні переговори з Росією були узгоджені з Єврокомісією

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

Про це йдеться в коментарі компанії.

«Двосторонні зустрічі не є чимось унікальним у форматі тристоронніх газових переговорів з росіянами, які ми ведемо з участю Єврокомісії з 2014 року. Іноді росіяни ігнорують запрошення на «тристоронки». Іноді просять поговорити окремо. Головне - щоб такі зустрічі були узгоджені з Європейською комісією і щоб рішення приймалися в тристоронньому форматі. Проведення вчорашніх консультацій було узгоджено з Європейською комісією. Будь-які рішення з цього питання і далі обговорюватимемо і прийматимемо в тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС», - повідомив «Нафтогаз».

На цій зустрічі Росія вперше прокоментувала пропозицію з приводу договору про приєднання мереж (interconnection agreement) за європейськими правилами. Його проєкт голова ТОВ «Оператор ГТС України» надав «Газпрому» ще у вересні.

Цей договір - перший крок для продовження транзиту, «хоча до кінцевого рішення ще далеко».

«Нафтогаз» пояснив, що заплановану на 29 листопада тристоронню зустріч відклали для того, щоб фахівці обох операторів погодили текст угоди.

«Досвід показує, що в міру наближення до важливих дат тактика російської сторони змінюється кілька разів і буде змінюватися ще. На тому боці - дуже досвідчені учасники переговорів, які бачили з десяток наших урядів і мають широкий арсенал переговорних інструментів. Але і ми не раз бували в тому арсеналі і знаємо, що в ньому чого варте. Ми якісно підготувалися до цієї зими, і загнати нас у кут неможливо», - додали в компанії.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом».

Україна за участю Єврокомісії намагається домогтися від Росії підписання нового 10-річного договору з транзитом газу в обсягах до 90 млрд кубометрів на рік. Водночас у «Нафтогазі» скептично налаштовані з приводу його підписання, виконавчий директор групи Юрій Вітренко заявив, що варто готуватися до припинення транзиту газу з 2020 року.

Росія розраховує в 2020 році завершити будівництво другого газопроводу «Північний потік», що дозволить скоротити до мінімуму або взагалі відмовитися від транзиту газу через Україну.

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.