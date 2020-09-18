За міжопалювальний сезон оператори ГРМ зменшили заборгованість перед оператором ГТС на 24%



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Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед Операторами ГРМ становлять 1,25 млрд грн

Оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК з травня по вересень скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть, а три компанії повністю розрахувались з Оператором ГТС.

Якщо станом на 1 травня 2020 року борги перед Оператором ГТС становили 420 млн. грн., то на 1 вересня вони скоротились до 319 млн. грн. Таким чином, вдалося зменшити заборгованість на 24%.

В той же час, борги за розподіл газу не зменшились, а навпаки збільшились і на 1 вересня склали 1,25 млрд. грн. Ця сума майже в 4 рази перевищує борг перед Оператором ГТС. А кожна п’ята компанія взагалі не має заборгованості перед Оператором ГТС України.

Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед Операторами ГРМ становлять 1,25 млрд. грн. Серед найбільших боржників - підприємства ТКЕ, які заборгували 860 млн грн. Також за отримані послуги боргують побутові споживачі, неплатежі котрих становлять 397 млн. грн. В цьому році на зростанні боргів та погіршення розрахунків споживачів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

Оператори ГРМ планують в подальшому розраховуватись з Оператором ГТС і вважають, що ініціатива запровадження розподільчих рахунків з боку Оператора ГТС є неринковим механізмом, який призведе до проблем, аналогічним тим, що спостерігаються в секторі теплопостачання.

Нагадаємо, що для підприємств ТКЕ діють розподільчі рахунки, з яких згідно алгоритму кошти списуються на погашення боргів минулих періодів. Проте ця система не здатна нормалізувати стан розрахунків підприємств, в тому числі і перед Оператором ГТС.

Запровадження аналогічних неринкових механізмів в секторі розподілу газу позбавить Операторів ГРМ можливості придбавати газ для технологічних потреб за ринковими контрактами на вільному ринку. І змусить їх стати постійним клієнтом Оператора ГТС і сплачувати йому за послуги балансування за ціною, яка перевищуватиме ринкові ціни на 20%, що в подальшому призведе до збільшення тарифів для кінцевого споживача.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.