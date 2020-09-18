За міжопалювальний сезон оператори ГРМ зменшили заборгованість перед оператором ГТС на 24%
Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед Операторами ГРМ становлять 1,25 млрд грн
Оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК з травня по вересень скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть, а три компанії повністю розрахувались з Оператором ГТС.
Якщо станом на 1 травня 2020 року борги перед Оператором ГТС становили 420 млн. грн., то на 1 вересня вони скоротились до 319 млн. грн. Таким чином, вдалося зменшити заборгованість на 24%.
В той же час, борги за розподіл газу не зменшились, а навпаки збільшились і на 1 вересня склали 1,25 млрд. грн. Ця сума майже в 4 рази перевищує борг перед Оператором ГТС. А кожна п’ята компанія взагалі не має заборгованості перед Оператором ГТС України.
Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед Операторами ГРМ становлять 1,25 млрд. грн. Серед найбільших боржників - підприємства ТКЕ, які заборгували 860 млн грн. Також за отримані послуги боргують побутові споживачі, неплатежі котрих становлять 397 млн. грн. В цьому році на зростанні боргів та погіршення розрахунків споживачів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.
Оператори ГРМ планують в подальшому розраховуватись з Оператором ГТС і вважають, що ініціатива запровадження розподільчих рахунків з боку Оператора ГТС є неринковим механізмом, який призведе до проблем, аналогічним тим, що спостерігаються в секторі теплопостачання.
Нагадаємо, що для підприємств ТКЕ діють розподільчі рахунки, з яких згідно алгоритму кошти списуються на погашення боргів минулих періодів. Проте ця система не здатна нормалізувати стан розрахунків підприємств, в тому числі і перед Оператором ГТС.
Запровадження аналогічних неринкових механізмів в секторі розподілу газу позбавить Операторів ГРМ можливості придбавати газ для технологічних потреб за ринковими контрактами на вільному ринку. І змусить їх стати постійним клієнтом Оператора ГТС і сплачувати йому за послуги балансування за ціною, яка перевищуватиме ринкові ціни на 20%, що в подальшому призведе до збільшення тарифів для кінцевого споживача.