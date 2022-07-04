Росія влаштувала шоу з перейменуванням Калінінграда

Влада Калінінградської області не розділяє запалу депутата Держдуми Сергія Миронова

Глава партії «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов запропонував поміркувати про перейменування Калінінграда відповідно до «сучасних реалій та вітчизняних традицій». Російський депутат запропонував перейменувати місто на Владибалтійськ.

Політик вважає, що місто можна назвати Владибалтійськ, а Калінінградську область – Балтійський край.

«З цієї назви одразу стає ясно, що йдеться про форпост на крайньому західному рубежі нашої батьківщини, яка простяглася від Тихого океану до Балтики», – заявив депутат Держдуми.

Миронов додав, що рішення щодо перейменування Калінінграда мають ухвалювати місцеві жителі.

Влада Калінінградської області відреагувала на заяву депутата Держдуми. Глава пресслужби регіонального уряду Дмитро Лисков висловив думку, що дискусія про перейменування регіону наразі недоречна, а обласний центр вже має «дуже гідне і вже прославлене ім'я».

Додамо, що 76 років тому, 4 липня 1946 року, Кенігсберзька область була перейменована на Калінінградську.

Нагадаємо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.