Генерала Заману помістили в ізолятор СБУ



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Суд над Володимиром Заманою Фото: Стас Козлюк / facebook.com

Екс-керівник Генерального штабу, генерал-полковник Володимир Замана перебуватиме під вартою до 27 березня

Екс-керівника Генерального штабу, генерал-полковника Володимира Заману помістили в слідчий ізолятор Служби безпеки України, повідомляє УНН.

Володимир Замана знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ на Аскольдовому провулку в столиці на термін арешту призначеного судом як запобіжний захід. Обвинувачений перебуватиме під вартою до 27 березня.

Сам Володимир Замана називає свою справу сфабрикованою. «Це якесь замовлення з метою у перспективі знайти цапа-відбувайла і притягти його до відповідальності», – заявив він після оголошення рішення слідчого судді. Відповідно до нього, обвинувачений перебуватиме під вартою до 27 березня. Суд залишив його у СІЗО попри те, що обвинувачений втекти до РФ не зможе навіть якщо захоче, бо перебуває під санкціями цієї країни. Такий аргумент адвокатів залишився без відповіді.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду.

Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

З 19 лютого 2014-го - заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, а з 22 лютого 2014 — Уповноважений Верховної Ради України з контролю діяльності Міністерства оборони України. Генерал-полковник.

18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, насамперед дипломатичне.